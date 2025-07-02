蕭敬騰自認夾娃娃高手 西門町實戰慘輸修杰楷

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（中央社記者洪素津台北2日電）演員修杰楷邀蕭敬騰錄製YT頻道節目，2人到西門町挑戰夾娃娃機，蕭敬騰分享滿滿的夾娃技巧，實戰卻頻失敗，後來修杰楷先夾到娃娃，讓他當場宣布：「夾娃狂魔正式退役！」

修杰楷YouTube頻道「修TIME」邀請到金曲歌王蕭敬騰，2人到西門町不但勾起過去的回憶，也重新感受現在的年輕氣息。

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修杰楷和蕭敬騰透過新聞稿分享，2人都自認為是夾娃娃高手，蕭敬騰分享滿滿的夾娃技巧，沒想到實戰卻頻頻失敗，還賴在夾娃娃機店內不想走；反倒是修杰楷意外成功夾到娃娃，讓蕭敬騰當場宣布：「我這個夾娃狂魔正式退役！」

修杰楷和蕭敬騰除了夾娃娃，也到娃娃店客製化專屬自己的玩偶，從取姓名、搭配衣服到穿戴首飾等，整個過程都非常投入，修杰楷甚至有想和娃娃戴同款眼鏡的念頭，驚覺自己已默默被影響擁有少女心。最後由店員票選誰的玩偶較可愛，蕭敬騰以壓倒性之姿獲得勝利。（編輯：吳素柔）1140702