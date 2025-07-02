中國外交部：李強5至8日赴巴西出席金磚峰會

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（中央社記者呂佳蓉台北2日電）中國外交部發言人毛寧今天宣布，中國國務院總理李強應邀於5至8日赴巴西里約熱內盧出席金磚國家（BRICS）峰會。

澎湃新聞報導，中國外交部今天舉行例行記者會，毛寧在會中作上述宣布。毛寧還說，應埃及總理馬德布利（Mostafa Madbouly）邀請，李強還將於9至10日對埃及進行正式訪問。

對於金磚國家峰會，毛寧表示，金磚合作機制是「當今世界最重要的新興市場國家和發展中國家（開發中國家）團結合作平台」，是「推動實現平等有序的世界多極化、普惠包容的經濟全球化的重要力量」。

毛寧指出，中方期待與各方一道鞏固「金磚戰略夥伴關係」，為維護多邊主義、促進共同發展、完善全球治理作出金磚貢獻，推動「大金磚合作」高質量發展。

此前港媒南華早報引述消息指出，中國國家主席習近平不會出席金磚國家峰會，改由李強率領代表團出席。這是習近平首次缺席金磚國家峰會。

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當時報導提到，中國向巴西政府表示習近平的日程與峰會有衝突，並指習近平在不足一年內已兩次會見巴西總統魯拉（Luiz Inácio Lula da Silva）。

另有報導認為，習近平從沒缺席金磚國家峰會，但魯拉邀請印度總理莫迪（Narendra Modi）出席金磚國家峰會後的國宴，可能影響了中國的決定，因為習近平可能會在此次場合上「被視為配角」。（編輯：邱國強）1140702