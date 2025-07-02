加入LINE官方帳號立刻加入
本網站使用相關技術提供更好的閱讀體驗，同時尊重使用者隱私，點這裡瞭解中央社隱私聲明當您關閉此視窗，代表您同意上述規範。
Your browser does not appear to support Traditional Chinese. Would you like to go to CNA’s English website, “Focus Taiwan”?
こちらのページは繁体字版です。日本語版「フォーカス台湾」に移動しますか。
中央社一手新聞APP Icon中央社一手新聞APP
下載
Focus Taiwanフォーカス台湾
上一頁
財經訊息
訊息平台
轉世制度延續可能牽動對中地緣政治角力 達賴喇嘛立場轉變一次看
首頁 / 政治

頭前溪都市計畫案 國土署促竹市府補充資料

2025/7/2 20:38
請同意我們的隱私權規範，才能啟用聽新聞的功能。
請同意我們的隱私權規範，才能啟用聽新聞的功能。

（中央社記者高華謙台北2日電）新竹市「頭前溪沿岸地區都市計畫」遭質疑陷入膠著，竹市府指將持續向中央爭取。國土署今天回應，內政部都市計畫委員會已成立專案小組協助並召開11次會議，請新竹市府依委員意見補充資料，中央也會依法審議。

竹市府向中央提案將「頭前溪沿岸地區都市計畫」納入「新竹大矽谷計畫」。新竹市議會民進黨團今天召開記者會指出，「頭前溪沿岸地區都市計畫」送審已近20年，內容已與現況不符，市府不僅未重新檢討、召開公聽會，還將責任推給國家發展委員會，讓計畫陷入膠著。

竹市府表示，桃竹苗大矽谷計畫是總統賴清德政見，也是行政院核定、中央政府主導的國家重大建設計畫，市府將持續向中央爭取，盼民代共同支持。

內政部國土管理署回應，「擬定新竹市都市計畫（頭前溪沿岸地區）主要計畫」案，因涉及產業發展引導、建成區回饋負擔、規劃理念及目的、分期分區開發等議題，內政部都市計畫委員會已成立專案小組協助並召開11次會議，請新竹市府依照委員意見釐清及補充資料，中央也會依法審議。

google news透過 Google News追蹤中央社

國土署指出，依據土地徵收條例規定，特定農業區農牧用地，除零星夾雜難以避免者外，不得徵收。但國防、交通、水利事業、公用事業供輸電線路使用者所必須或經行政院核定的重大建設所需者，不在此限。

國土署說，本計畫範圍屬於非都市土地特定農業區，應依專案小組決議補充行政院核定的重大建設相關證明文件，請市府配合辦理，以完成地方建設與民眾期待。（編輯：謝佳珍）1140702

中央社「一手新聞」 app
iOS App下載Android App下載

本網站之文字、圖片及影音，非經授權，不得轉載、公開播送或公開傳輸及利用。

48
更多編輯台推薦新聞：