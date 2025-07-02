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搶攻暑假商機 高雄賣場推消費抽日本來回機票

2025/7/2 20:16（7/2 21:06 更新）
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高雄御盟集團自7月起開賣新品牌「THE AMNIS然一酒店」限時體驗住宿專案，預計8月正式揭幕，這也是台灣首間加入萬豪國際集團奢華系列The Luxury Collection的飯店。（御盟集團提供）中央社記者林巧璉傳真 114年7月2日
高雄御盟集團自7月起開賣新品牌「THE AMNIS然一酒店」限時體驗住宿專案，預計8月正式揭幕，這也是台灣首間加入萬豪國際集團奢華系列The Luxury Collection的飯店。（御盟集團提供）中央社記者林巧璉傳真 114年7月2日
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（中央社記者林巧璉高雄2日電）全台高溫炎熱，高雄今天一度橙色燈號（達攝氏36度以上），加上暑假到來，百貨商場有不少避暑、消費人潮。有業者推出「日本商品展」，搭配消費滿額抽日本來回機票，吸引買氣。

高雄某商場今年暑假推出升級版「日本商品展」，首度以雙場域形式展出，今天活動在太鼓團隊「奏流Taiwan」演出下揭開序幕，活動持續至16日。

除了玉子燒、日式鬆餅、冰心泡芙等日本道地美食外，也有多項IP授權商品，包含排球少年、七龍珠等。

為吸引暑期買氣，賣場推出在日本展店櫃單筆消費滿新台幣500元可獲得由日本千葉縣提供的「日本航空日本來回機票」抽獎資格，將於活動結束後抽出幸運得主。

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此外，近日引發討論的高雄「晶英國際行館」確定與晶華解約，加入萬豪集團。業主御盟集團也從7月起開賣新品牌「THE AMNIS然一酒店」限時體驗住宿專案，御盟集團新聞稿表示，這是台灣首間加入萬豪國際集團奢華系列The Luxury Collection的「THE AMNIS然一酒店」預計在8月1日揭幕。

御盟集團表示，THE AMNIS然一酒店限時體驗住房專案即日起至31日銷售，旅客可於8月1日至12月21日間入住，8月住房可享HAPPY HOUR無限暢飲。（編輯：李淑華）1140702

#高雄
#暑假
#萬豪國際集團
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