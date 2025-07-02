作家彭歌辭世 文化部長李遠表達哀悼

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（中央社記者邱祖胤台北2日電）作家、資深媒體人彭歌（本名姚朋）於6月30日辭世，享壽100歲。文化部長李遠表示，彭歌以文學筆觸描繪時代精神，亦以新聞專業為社會立言，對其辭世，文化部敬表悼念致哀。

根據文化部發布新聞稿，彭歌1926年出生於天津，1949年來台。政治大學新聞系碩士、美國南伊利諾大學新聞學碩士及圖書館學碩士。

彭歌長年投身新聞與文學工作，歷任「台灣新生報」副社長兼總編輯、「中央日報」社長與總主筆、「香港時報」董事長、「自由談」總編輯，曾任中華民國筆會會長，並曾任教於政治大學、台灣師範大學、台灣大學等校。

彭歌創作類型涵蓋小說、雜文與翻譯，代表作包括「落月」、「黑色的淚」、「從香檳來的」、「惆悵夕陽」等。筆觸關懷現實，文字中貫穿人性光明與文化信念，並持續以文字貫徹自我理念，堅持文學之於人性的創作核心，反映複雜時代下人與人之間的衝突矛盾。曾獲國家文藝獎、中山文藝學術獎、教育部文藝獎等多項肯定。

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1960年代後期，彭歌分別於「聯合報」、「台灣新生報」開闢「三三草」、「雙月樓雜記」專欄，主題遠至分析國家時事、新聞事業，近至推薦新書與抒發個人感懷。

彭歌以學識專業推動新聞學、圖書館學，撰寫相關論述如「新聞學研究」、「知識的水庫」等作品，並致力於翻譯國外著作，選譯作品著重實用性與鼓勵人性光明面，如皮爾博士（Norman Vincent Peale）的「人生的光明面」、李查‧巴哈（Richard Bach）小說「天地一沙鷗」等書，成為國內暢銷書籍。（編輯：李亨山）1140702