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作家彭歌辭世 享壽100歲

2025/7/2 09:37（7/2 09:52 更新）
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前中央日報社長姚朋（彭歌）（左）2011年獲得第3屆星雲真善美新聞傳播獎華人世界終身成就獎。（中央社檔案照片）
前中央日報社長姚朋（彭歌）（左）2011年獲得第3屆星雲真善美新聞傳播獎華人世界終身成就獎。（中央社檔案照片）
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（中央社記者邱祖胤台北2日電）作家、中華民國筆會前會長彭歌6月30日辭世，享壽100歲，中華民國筆會昨天在臉書（Facebook）證實這項消息。

根據國立台灣文學館「文學好台誌」記載，彭歌本名姚朋，1926年1月8日生於天津市，1949年來台。政治大學新聞系碩士，國防研究院第11期結業，南伊利諾大學新聞研究所碩士，伊利諾大學圖書館學碩士學位。

彭歌曾任「台灣新生報」副社長兼總編輯，「中央日報」總主筆、副社長、社長，中華民國筆會會長，「香港時報」董事長，並先後任教於政大、台大、師大等。

「文學好台誌」記載，彭歌曾以「不談人性，何有文學」一文，提倡「人性才是文學真正的本質」，應「以溫厚的心情關懷世變，以犀利的筆鋒剖析時局」，在上個世紀1970年代台灣「鄉土文學論戰」中引起熱烈討論。

除了新聞評論及散文創作，彭歌亦從事小說創作，題材主要來自在中國大陸20多年的親身經歷，以台灣、金馬地區為背景的短篇小說亦不少。

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1968年起，彭歌在「聯合報」撰寫「三三草」專欄，內容多以論書、評文為主，為台灣的讀者提供豐富的西方出版及文物的重要資訊及知識。

彭歌曾獲中國文藝獎章、中山文藝獎、國家文藝獎、第3屆星雲真善美新聞傳播獎終身成就獎。著作包括散文「一夜鄉心」、「三三草」；小說「落月」、「在天之涯」；譯作「積極思想的驚人效果」、「改變歷史的書」等70餘種。（編輯：李亨山）1140702

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作家、中華民國筆會前會長彭歌6月30日辭世，享嵩壽100歲。圖為2011年彭歌（左）獲雲真善美新聞傳播獎「華人世界終身成就獎」上台領獎畫面。（中央社檔案照片）
作家、中華民國筆會前會長彭歌6月30日辭世，享嵩壽100歲。圖為2011年彭歌（左）獲雲真善美新聞傳播獎「華人世界終身成就獎」上台領獎畫面。（中央社檔案照片）
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