亞青少桌球錦標賽 張佑安無緣逆轉男單奪銀

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（中央社記者陳容琛台北2日電）在烏茲別克舉行的國際桌球總會（ITTF）亞洲青少年桌球錦標賽，台灣小將張佑安今天在U19男單金牌戰差點上演逆轉秀，可惜終場以3比4不敵中國好手溫瑞博，以銀牌作收。

世界排名第78的台灣左手桌球新星張佑安，在這次ITTF桌球亞青U19被列為賽會男單頭號種子，今天在4強戰率先亮相，沒想到與日本15歲小將川上流星激戰7局，所幸終場張佑安以4比3驚險勝出，如願取得金牌戰門票，與擊敗台灣隊友洪敬愷的中國好手溫瑞博正面交鋒。

然而張佑安在男單金牌戰開局狀態不佳，接連以5比11、7比11、8比11讓出，眼看即將吞下敗仗，沒有退路的張佑安調整節奏後即時回神，不僅回敬11比8、11比9、11比4攻勢，更一舉扳平戰局，讓比賽回到原點。

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進入決勝第7局，有機會上演「讓3追4」逆轉秀的張佑安卻陷入亂流，頻頻出現非受迫性失誤，導致開局就處於大幅度落後，最後張佑安在回擊出界情況下，以0比11吞敗，但也為台灣進帳1面男單銀牌。而4強落敗的洪敬愷則拿下男單銅牌。

另外，張佑安搭檔洪敬愷的「張洪配」，同樣勇闖這次U19男雙金牌戰，挑戰「中國組合」溫瑞博、李鶴辰，可惜終場以5比11、7比11、8比11落敗，同樣與金牌擦肩而過。（編輯：張雅淨）1140702