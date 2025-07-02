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華航羅馬航線慶30週年 駐義代表處盼明年天天直飛

2025/7/2 22:21
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（中央社記者黃雅詩羅馬2日專電）華航「台北－羅馬」航線歡慶30週年，羅馬機場公司（ADR）與華航今天在登機門前舉行盛大慶祝儀式。駐義代表處副代表黃瑞龍表示，盼明年華航可從每週3班直飛，增至每週7班。

駐教廷大使賀忠義、華航駐義大利分公司總經理董希文、羅馬機場航空業務發展主管斯克里博尼（Federico Scriboni）等多位貴賓出席慶祝儀式。

活動現場準備了數字30形狀的大蛋糕、咖啡飲料，邀請恰好今天搭機返台的旅客同慶，讓許多旅客感到又驚又喜。華航空姐與機組人員拿著「義起同遊」等小手牌趣味合影，也吸引許多路過旅客拍照。

斯克里博尼致詞時坦言，機場慶祝一條航線營運30週年並不容易，這確實是個里程碑，他很感謝華航對羅馬這條航線長期關注，以及駐教廷大使賀忠義親自出席，展現對台義航線的重視。

斯克里博尼說，或許30年聽起來不算很長，但過去10年到15年之間，羅馬機場已發生許多改變，包括投入鉅資轉型，並曾連續7年獲選為歐洲最佳機場，「我們不斷進步，就是想提供華航這樣優質夥伴最好的服務，相信再過30年，我們還能一起在此慶祝這條航線營運成功。」

董希文致詞時回顧「台北－羅馬」航線30年歷程，他表示，這是一段充滿挑戰的旅程，有許多商業考量和意義非凡的時刻，過去羅馬飛台北航線曾經需要中停阿布達比、曼谷或德里，到2018年初，情況發生巨大變化，華航不僅採用現代化的A350型空中巴士，並有從台北直飛羅馬的航班，班次更從每週2班增加為如今的每週3班。

董希文表示，華航珍惜這30年過程中所有變遷，珍惜所有老乘客的惠顧，也珍惜義大利市場給予華航機會，讓華航有機會在羅馬、台北兩座首都城市之間提供服務，「希望過30年後，我們還能在羅馬機場慶祝航線60週年」。

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黃瑞龍致詞指出，駐義代表處對台北－羅馬航線有幾個重要的參與貢獻，第一次是在1994年，代表處促進完成台義航約簽署，第二是在2019年，他與當時華航代表密切合作，與義大利當局和羅馬機場公司接洽，確保持有台灣護照的旅客能夠使用「自動查驗通關」（e-Gate）。

黃瑞龍指出，最近一次是今年3月台義航約完成修約簽署，客運容量班次由各方每週7班大幅擴增為每週19班，航點除羅馬、米蘭外，再新增威尼斯，他期盼華航最快明年就能從目前每週3班台北－羅馬直飛班機，增為每週7個班次。（編輯：田瑞華）1140702

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