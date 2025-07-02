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通緝犯駕車轉彎未打方向燈拒攔檢 警開11槍逮捕

2025/7/2 22:12（7/2 22:32 更新）
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（中央社記者黃旭昇新北2日電）吳姓男子今天晚間駕車行經新北中和區時，因轉彎未打方向燈，警方盤查時拒絕攔檢並衝撞逃逸。員警追逐過程共開11槍，最終予以逮捕，並清查是詐欺通緝犯，詢問後將解送歸案。

新北市中和警分局表示，晚間7時30分許，景安派出所巡邏員警在景安路一帶，遇到一輛白色自小客車，未打方向燈即轉彎，因此上前攔查。

警方說，未料駕駛拒絕攔檢，並駕車加速逃逸，沿途還撞倒路邊多輛巷弄內機車。員警為制止駕駛，因此對空鳴槍示警，也對車子開槍。現場一片混亂，大批警力展開圍捕。

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警方說，初步統計，先對空開6槍，然後對車子開5槍，一共11槍，最後在中和區景平路的巷弄內攔停該車。目前已將該名吳姓駕駛逮捕，帶返派出所詢問。過程中，並沒有人員受傷。

警方說，初步清查，23歲的吳姓男子並沒有酒駕，車內也沒有找到違禁品。但經清查是地檢署昨天發布的詐欺通緝犯，將於詢問後依照違反道路交通管理處罰條例；涉嫌妨害公務、肇事逃逸等移送，並解送檢方歸案。（編輯：李錫璋）1140702

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