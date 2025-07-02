庄頭劇場星光版「孟婆客棧：世紀婚禮」 澎湖演出

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（中央社台北2日電）彰顯文化平權理念，文化部「文化平權巡演－庄頭劇場 藝日限定」將前進3離島開演，首場將在澎湖馬公登場，由唐美雲歌仔戲團演出星光版「孟婆客棧：世紀婚禮」，邀請鄉親闔家同遊觀禮。

文化部今天發布新聞稿表示，唐美雲歌仔戲團打造的電視劇「孟婆客棧」2022年獲第57屆電視金鐘獎「戲劇類節目創新獎」殊榮，劇團後改編為適合戶外舞台的星光版「孟婆客棧：世紀婚禮」，去年首度在嘉義市庄頭劇場戶外公演，吸引2.5萬人前往觀賞，一睹眾星風采。

今年劇團特別來到離島澎湖，演出陣容依舊堅強，包括唐美雲、蔡振南、小咪、林千鈺、方馨、方宥心、凱爾、李珞晴、林芳儀等，帶來高潮迭起的奇幻歌舞劇。

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「孟婆客棧：世紀婚禮」以民間傳說為背景，看主角萬千帆來到冥界如何帶領孟婆客棧的員工，為冥界居民完成人生的心願。今年表演形式上也將呈現精彩的武戲及歌舞場面，於現場製造震撼人心的記憶，引領觀眾一同享受這場融合歌、舞、劇的視覺饗宴。

唐美雲歌仔戲團庄頭劇場星光版「孟婆客棧：世紀婚禮」7月5日演出，地點在澎湖馬公第三漁港卸魚場前廣場。（編輯：龍柏安）1140702