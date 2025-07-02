加入LINE官方帳號立刻加入
本網站使用相關技術提供更好的閱讀體驗，同時尊重使用者隱私，點這裡瞭解中央社隱私聲明當您關閉此視窗，代表您同意上述規範。
Your browser does not appear to support Traditional Chinese. Would you like to go to CNA’s English website, “Focus Taiwan”?
こちらのページは繁体字版です。日本語版「フォーカス台湾」に移動しますか。
中央社一手新聞APP Icon中央社一手新聞APP
下載
Focus Taiwanフォーカス台湾
上一頁
財經訊息
訊息平台
首頁 / 文化

庄頭劇場星光版「孟婆客棧：世紀婚禮」 澎湖演出

2025/7/2 13:13（7/2 13:26 更新）
請同意我們的隱私權規範，才能啟用聽新聞的功能。
文化部庄頭劇場將在澎湖馬公登場，由唐美雲歌仔戲團演出星光版「孟婆客棧：世紀婚禮」，邀請鄉親闔家同遊觀禮，感受傳統戲曲的魅力。（文化部提供）中央社 114年7月2日
文化部庄頭劇場將在澎湖馬公登場，由唐美雲歌仔戲團演出星光版「孟婆客棧：世紀婚禮」，邀請鄉親闔家同遊觀禮，感受傳統戲曲的魅力。（文化部提供）中央社 114年7月2日
請同意我們的隱私權規範，才能啟用聽新聞的功能。

（中央社台北2日電）彰顯文化平權理念，文化部「文化平權巡演－庄頭劇場 藝日限定」將前進3離島開演，首場將在澎湖馬公登場，由唐美雲歌仔戲團演出星光版「孟婆客棧：世紀婚禮」，邀請鄉親闔家同遊觀禮。

文化部今天發布新聞稿表示，唐美雲歌仔戲團打造的電視劇「孟婆客棧」2022年獲第57屆電視金鐘獎「戲劇類節目創新獎」殊榮，劇團後改編為適合戶外舞台的星光版「孟婆客棧：世紀婚禮」，去年首度在嘉義市庄頭劇場戶外公演，吸引2.5萬人前往觀賞，一睹眾星風采。

今年劇團特別來到離島澎湖，演出陣容依舊堅強，包括唐美雲、蔡振南、小咪、林千鈺、方馨、方宥心、凱爾、李珞晴、林芳儀等，帶來高潮迭起的奇幻歌舞劇。

訂閱《早安世界》電子報 每天3分鐘掌握10件天下事
請輸入正確的電子信箱格式
訂閱
感謝您的訂閱！

「孟婆客棧：世紀婚禮」以民間傳說為背景，看主角萬千帆來到冥界如何帶領孟婆客棧的員工，為冥界居民完成人生的心願。今年表演形式上也將呈現精彩的武戲及歌舞場面，於現場製造震撼人心的記憶，引領觀眾一同享受這場融合歌、舞、劇的視覺饗宴。

唐美雲歌仔戲團庄頭劇場星光版「孟婆客棧：世紀婚禮」7月5日演出，地點在澎湖馬公第三漁港卸魚場前廣場。（編輯：龍柏安）1140702

唐美雲
雲林文化饗宴展演橫跨傳統與當代 邀民眾欣賞
中央社「一手新聞」 app
iOS App下載Android App下載

本網站之文字、圖片及影音，非經授權，不得轉載、公開播送或公開傳輸及利用。

48
更多編輯台推薦新聞：