筏子溪旁路樹遭批濫剪 中市府：移除災害風險物種

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（中央社記者蘇木春台中2日電）台74線台中烏日區筏子溪旁下方路段，近日進行路樹修剪作業，遭環團批評濫剪；中市府表示，修剪依公路局建議，並邀專家學者會勘後移除災害風險物種，後續將辦理植栽養護與綠化作業。

台灣護樹協會理事、醫師張豐年今天透過文字稿表示，他1日傍晚至烏日區筏子溪旁追蹤拍攝，卻發現台74線烏日高鐵段下方兩旁樹木遭濫剪，新鎮和路的黑板樹皆被斷頭，且筏子東街一段樹木，還被從底下砍除。

張豐年說，樹木不僅有利於周邊筏子溪的生態環境，亦多少有固碳降低溫室效應的作用，為何如此濫剪。

張豐年表示，不反對「適度修剪有礙景觀或通行枝葉」，但修剪還是需掌握住關鍵要領。為免危及生命財產，主事及養護單位，平時就需好好實際勘查現場，分辨出哪些樹有可能會出現問題；若能改善的機率不大，亦可加以移除，但不該例行性地盡除，甚還把已成綠廊的樹通通砍掉。

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台中市府透過文字稿表示，修剪作業是依交通部公路局中區養護工程分局建議，並經地方議員與民眾多次關切後共同研議辦理，過程中並邀集相關植栽領域專家學者至現地會勘指導，實地評估植物生長狀況與區域環境條件，確保處置方式兼顧安全與植栽健康。

市府建設局說明，新鎮和路段黑板樹因交通安全考量，故需矮化修剪，並保留橫向側枝。筏子東街一帶則清除生長過盛，且具入侵性的銀合歡與構樹，減少潛在災害風險與環境負面觀感，後續將依專業建議辦理植栽養護與綠化環境整理作業。（編輯：謝雅竹）1140702