美國國慶酒會 谷立言肯定台美雙向投資創造商機

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（中央社記者楊堯茹台北2日電）美國在台協會處長谷立言今晚在美國獨立紀念日酒會表示，美國和台灣正與民主隊友攜手合作，把握每個機會擊出全壘打；美台雙向投資持續為雙方經濟創造商機，他並點名高科技及無人機產業合作，強調成功的關鍵將取決於創新能力與安全供應鏈。

由於慶祝酒會主題為「棒球」，谷立言與出席活動的副總統蕭美琴在致詞後也交換棒球衣，並在棒球衣上簽名。

美國在台協會（AIT）晚間舉辦美國獨立紀念日249週年慶祝酒會，由AIT處長谷立言（Raymond Greene）主持，副總統蕭美琴、國安會秘書長吳釗燮、外交部長林佳龍、國防部長顧立雄、國民黨主席朱立倫以及多國駐台使節出席與會。

今年慶祝活動以「棒球」為主題，谷立言致詞時表示，美台對棒球的共同熱愛，反映雙方皆重視公平競爭、並堅信團隊合作才能帶來成功。常說「當美國贏，台灣就贏」，這在去年世界棒球12強賽決賽正好獲得印證，美國也樂見與台灣進行良性競爭，並展開實質合作。

谷立言強調，無論是定義21世紀的各項科技、確保供應鏈與社群的韌性，還是維護印太地區的和平，美國和台灣正與民主隊友攜手合作，準備好要把握每個機會大放異彩、擊出全壘打。

谷立言以安全、韌性、連結等三大主題談美台關係，引述美國國務卿盧比歐（Marco Rubio）所言，美國對台灣的立場由來已久，這是美方不會放棄的：反對任何透過強迫、逼迫、脅迫手段，改變台灣狀態的行為。美方持續聚焦維持充足的嚇阻力；履行與「台灣關係法」相符的承諾，即增強台灣的防衛能力。

谷立言指出，隨著台灣持續努力將今年的國防支出提升至GDP的3%以上，美方期待未來在傳統軍事嚇阻與社會韌性方面，都能看到更多投資。正如台灣的國防支出在美國國會擁有跨黨派的大力支持一樣，深信台灣各政黨也會為維護和平投入必要資源。

至於韌性，谷立言肯定台灣持續打造因應灰帶活動的防禦能力，以及面對災變展現的韌性，並對日本、土耳其震災所提出的援助，也肯定「全球合作暨訓練架構（GCTF）」成為因應跨領域挑戰的多邊平台。

關於連結，谷立言聚焦美台經濟關係，尤其在新興關鍵科技領域，並強調誰能引領AI科技，誰就能定義21世紀的未來；而美國與台灣正驕傲自信地在主導AI產業的競賽中，扮演領導角色。

谷立言說，美台之間的雙向投資持續為雙方經濟創造商機。不僅亞馬遜雲端服務（AWS）6月宣布在北台灣投資50億美元打造資料中心聚落，且多虧美國豐富的能源資源及川普（Donald Trump）政府親商的投資政策，台灣的領導企業也正在美國擴大生產，他並點名環球晶圓、富士康等。

谷立言特別提到，他在休士頓見證了美台領先的無人機產業協會之間締結歷史性的新合作夥伴關係。台灣在高科技、大規模生產方面的專才，正好與美國充滿創新量能的無人機公司完美互補。而成功的關鍵將取決於創新能力與安全的供應鏈。

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響應「棒球」主題，中職吉祥物台灣黑狗「歐告」也到現場與來賓互動，谷立言與蕭副總統在致詞後交換棒球衣，並在棒球衣上簽名、穿上球衣合影，另外立法院長韓國瑜及副院長江啟臣則致贈刻印有「台美關係全壘打」的魚雷棒。

谷立言的球衣背號為1號，緣由是要向最喜歡的美國棒球名人堂球星威爾森（Mookie Wilson）致敬，而蕭副總統的球衣背號則是11號，蕭副總統任駐美代表時也曾穿上11號球衣，時任外交部發言人劉永健於2023年8月例行記者會表示，「11號」是「一個人有兩隻腳」、「腳踏實地」的意思。（編輯：謝佳珍）1140702