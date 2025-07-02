新節目破解假訊息 哈林保證如開盲盒精彩

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（中央社記者洪素津台北2日電）藝人庾澄慶（哈林）主持公視查核型綜藝節目「哈！真相大白了」，節目斥資300萬元打造LED彩幕階梯，場景如同科技情報偵查基地；哈林說，每集節目都像開盲盒一樣精彩。

公視「哈！真相大白了」是結合「事實查核」、「遊戲闖關」、「綜藝娛樂」與「不老男神主持鎮場」4大元素，打造讓全民笑著練習「識謠力」的全新型態節目。

節目與「台灣事實查核中心」跨界合作，邀請查核主編擔任「金牌特派員」登場，深入淺出解釋常見假訊息背後的誤區與真相。在舞台設計上，斥資新台幣300萬元打造LED彩幕階梯，場景如同科技情報偵查基地，令人視覺震撼。

哈林則幽默化身「大白隊長」，帶領觀眾在真假訊息中找尋線索。他透過新聞稿分享，「有一題印象超深刻，就是『打噴嚏可不可以閉氣？』這是我生活中也常碰到的議題，知道答案時我覺得超爽快！」

他笑說，自己也像觀眾一樣，在節目裡被教育、又被打臉，每題都像開盲盒。

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節目還安排人氣YouTuber眼肉芽和哈林搭檔，她以超接地氣的反應成為節目「隱藏版助攻」。哈林開玩笑說：「總要有一個人可以互動一下嘛，但會拿捏分寸啦！」2人一搭一唱，將查核知識轉化為最有「笑」果的資訊綜藝。

「哈！真相大白了」將於7日起，每週一至週三晚間9時於公視播出，公視+同步上架。（編輯：吳素柔）1140702