小紅書、抖音等中製APP資安風險高 國安局：臉部資訊可能遭建檔

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（中央社記者吳書緯台北2日電）針對中國製行動裝置應用程式（APP）資安問題，國安局今天說，驗測小紅書、微博、抖音、微信及百度雲盤5款中製APP，均有「過度蒐集個資」與「權限濫用」問題，顯示普遍存在資安風險，其中小紅書15項檢測指標全部違規，建議民眾提高警覺，避免下載有疑慮的中製APP。

國家安全局發布新聞稿指出，近年來國際社會持續關注中共製「行動裝置應用程式」（APP）資安問題，各國政府及民間研究機構紛紛公開示警，擔心中製APP用戶的資通訊安全遭嚴重曝險。

為避免中共以不正當管道竊取台灣民眾個資，國安局依據「國家情報工作法」規定，蒐研各國資安調查報告及相關情訊後，通報並統合法務部調查局、警政署刑事局等單位，針對數款中製APP進行抽檢，結果顯示確有過度蒐集個資及侵犯隱私等資安問題，提醒民眾慎選相關產品。

國安局指出，此次抽驗的中製APP，包含小紅書、微博、抖音、微信及百度雲盤等5款台灣民眾熟悉的應用程式。法務部調查局及警政署刑事局採用數發部發布「行動應用APP基本資安檢測基準v4.0」相關指標，針對蒐集個資、逾越使用權限、數據回傳與分享、擷取系統資訊及掌握生物特徵等5類違規樣態所含括的15項評鑑指標，逐一進行驗測分析。

首先，國安局表示，整體檢測結果顯示，抽驗的5款中製APP，均嚴重違反多項檢測指標。尤其小紅書在15項檢測指標中，全部驗出違規情形；另外，微博與抖音計有13項違規，微信有10項違規，百度雲盤則有9項違規，此結果顯示5款中製APP普遍存在資安風險，超出一般對應用程式蒐集資訊的合理預期。

其次，國安局表示，5款中製APP均有「過度蒐集個資」與「權限濫用」等資安問題，包括廣泛蒐集臉部資訊、截圖、剪貼簿、通訊錄及定位等多項違常違規情形。在「擷取系統資訊」部分，5款中製APP都有蒐集用戶程式清單、設備參數等資安疑慮；另外，在「掌握生物特徵」部分，使用者臉部資訊亦可能遭應用程式刻意蒐集建檔。

再者，國安局說明，就「數據回傳與分享」部分，5款中製APP均將封包資料回傳中國境內伺服器，可能導致使用者個資遭第三方濫用。尤其中共依照「網路安全法」及「國家情報法」規定，可要求企業將用戶資料及數據提供給國安、公安及情工部門，恐使民眾個資遭中共特定單位掌蒐及運用。

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國安局表示，目前世界多國政府，包括美國、加拿大、英國、印度等國均已對特定中製APP發出禁用或警示，歐盟甚至啟動「通用資料保護規則」（GDPR），針對與中共相關的特定APP，進行竊資調查並裁罰鉅額罰金。面對中製APP存在資安風險，台灣政府機關已禁止使用中共品牌的資通訊產品，包括各種軟硬體。

國安局強調，協同法務部調查局及警政署刑事局，驗測5款中製APP，結果顯示普遍存在資安風險；建議民眾提高對行動裝置的安全警覺，避免下載具資安疑慮的中製APP，以保護個人隱私及企業營業秘密等相關資訊。（編輯：萬淑彰）1140702