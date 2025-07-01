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花蓮吉安鄉增設吉昌村掛新門牌 不影響7/26投票

2025/7/1 17:35（7/1 17:46 更新）
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花蓮吉安鄉人口成長，北昌村分村增設吉昌村，吉安鄉長游淑貞（右）與戶政事務所主任楊玉如（左）1日共同掛上第一面吉昌新村門牌。（吉安鄉公所提供）中央社記者李先鳳傳真 114年7月1日
花蓮吉安鄉人口成長，北昌村分村增設吉昌村，吉安鄉長游淑貞（右）與戶政事務所主任楊玉如（左）1日共同掛上第一面吉昌新村門牌。（吉安鄉公所提供）中央社記者李先鳳傳真 114年7月1日
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（中央社記者李先鳳花蓮縣1日電）花蓮吉安鄉人口成長，北昌村分村增設吉昌村，今天掛上第1面新門牌；縣府民政處表示，行政區調整不影響原身分證與戶口名簿效力，仍可參與26日舉行的同意與否罷免投票。

吉安鄉公所表示，北昌村有50鄰2865戶約7100人，吉昌村則從一開始的15鄰705戶約1700人，到現在15鄰763戶1796人（統計至114年6月30日），不到半年時間人口數成長近百人。

「吉昌村」範圍涵蓋建國路一段以南、和平路一段以北、花東鐵路以西、北安街以東。其中「吉安鄉住一住宅區」蓬勃發展，多個集合住宅、透天建案陸續落成與增建，人口數將急速增長；分村是因應城市未來人口與住宅區發展量能超前規劃，讓鄉內區域劃分更為合宜。

吉安鄉長游淑貞與戶政事務所主任楊玉如今天特別在建國路一段123號，共同張貼第一面吉昌新村門牌，同步啟動後續全面更換新村特色門牌作業。

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游淑貞說明，門牌設計蘊含多元族群文化與山海地景元素的鄉徽、以及QR Code，提供民眾服務資訊，且融入「文公尺」數字寓意，以寬21公分、長度26公分代表富貴，飽含祝福與期許。

楊玉如感謝公所團隊與村鄰長協助，也提醒接到通知單村民，4日、5日完成身分證與戶口名簿註記；而換發身分證件與戶口名簿免規費、無須更換相片、無換發截止日，更可在縣內任一戶政事務所申辦，也不會影響民國115年五合一大選投票權益，按期程，新村門牌則將在7月底前張貼完成。（編輯：陳仁華）1140701

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