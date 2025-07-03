吹牛老爹性販運案獲判無罪 運送賣淫輕罪成立

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（中央社紐約2日綜合外電報導）美國知名饒舌歌手吹牛老爹（Sean“Diddy”Combs）在紐約歷經備受矚目的馬拉松式庭審後，今天被判敲詐勒索和性販運罪名不成立，但較輕的運送賣淫罪名成立。

法新社報導，經過13小時審議，陪審團裁定吹牛老爹兩項運送賣淫罪名成立，每項最高可判處10年徒刑，但可能讓他終身監禁的一項敲詐勒索罪和兩項性販運罪均獲判無罪。

路透社報導，整體而言，這項判決對吹牛老爹是一場勝利。

法官宣讀判決時，吹牛老爹低著頭，雙手放在膝蓋上默默握拳，並雙手合十祈禱。他一度望向天花板，似乎是如釋重負地鬆了一口氣。

聽到重罪不成立之後，吹牛老爹的家人和支持者歡呼鼓掌，律師團開心相擁，其中兩人甚至喜極而泣。吹牛老爹和其中一名律師握手致意，走出法庭時，也向8男4女組成的陪審團致謝。

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檢察官指控吹牛老爹數十年來領導性犯罪集團，指使忠誠的員工和保鑣依照他的要求犯下無數罪行。

吹牛老爹堅決否認所有指控。（譯者：鄭詩韻/核稿：陳正健）1140703