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轉世制度延續可能牽動對中地緣政治角力 達賴喇嘛立場轉變一次看
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地緣政治影響 研調：AI伺服器出貨年增率下修至24.3%

2025/7/2 20:39
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（中央社記者潘智義台北2日電）研調機構集邦科技今天公布最新調查，在北美雲端服務供應商與代工（OEM）客戶需求驅動下，預估2025年人工智慧伺服器（AI server）出貨量維持雙位數成長，但因中國市場受地緣政治、美國出口禁令影響，微幅下修全球AI伺服器出貨量成長率至24.3%。

集邦表示，北美大型雲端服務供應商（CSP）目前仍是AI伺服器市場需求擴張主力，加上2級資料中心和中東、歐洲等主權雲專案挹注，需求穩健。

觀察北美5大雲端服務供應商近期動態，集邦說明，微軟（Microsoft）今年仍聚焦投資AI領域，一定程度壓抑通用型伺服器採購量。AI伺服器布局方面，微軟主要採用輝達（NVIDIA）的繪圖處理器（GPU）AI方案，自研特定應用積體電路（ASIC）的進展相對較慢，預估2026年新一代Maia方案才會較明顯放量。

集邦指出，Meta今年為因應新資料中心落成，對通用型伺服器的需求顯著增加，多數伺服器採用超微（AMD）平台。近期也積極布局AI伺服器基礎設施，同步拓展自研特定應用積體電路（ASIC）AI，預估其MTIA晶片2026年出貨量有機會翻倍成長。

Google今年受惠主權雲專案以及東南亞新資料中心落成，顯著提升伺服器需求。此外，Google本是自研晶片布建比例較高的業者，其針對AI推論用的TPU v6e已於上半年逐步放量成為主流。

AWS的自研晶片目前以Trainium v2為主力平台，集邦指出，AWS已啟動不同版本的Trainium v3開發，預計於2026年陸續量產。受惠於Trainium平台擴充與AI運算自研策略加速，預估2025年AWS自研特定用途積體電路伺服器出貨量將達雙倍成長，為美系雲端服務供應商最強。

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集邦調查，和前4大雲端服務供應商相比，Oracle更著重採買AI伺服器與IMDB（In-Memory Database）伺服器 。今年將更積極布建AI伺服器基礎設施，除整合自家核心業務雲端資料庫及AI應用外，因應美國等主權雲專案，其對輝達（NVIDIA）GB Rack NVL72需求也明顯提升。

集邦今年4月，預估2025年AI伺服器出貨年增率為24.5%。（編輯：楊蘭軒）1140702

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