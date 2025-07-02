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全民參與街道改善平台成案 安居街施作北市首例

2025/7/2 18:50
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（中央社記者楊淑閔台北2日電）台北市交通局今天表示，國土署「全民參與街道改善平台」去年辦理第1梯次民眾提案活動，大安區安居街改善路段成案，為經此平台的北市首例，將新設人行道等，後續有案例也會辦理。

台北市交通局主秘劉嘉祐告訴中央社記者，內政部國土管理署「全民參與街道改善平台」去年辦理民眾提案活動，北市大安區安居街獲民眾擇定為直轄市型優先改善路段之一。

何以民眾會自行提案，希望改善安居街路段。他說，安居街的路寬11公尺，兩側商家林立，停車卸貨需求高，也沒有人行道，使得行人行走時會跟車輛交會。

劉嘉祐進一步說，綜合以上背景、提案結果，北市府收到國土署交付此案後，即展開辦理作業，交通局開過數次會議，也辦理會勘，並在5月19日至6月17日委託大安區公所辦理安居街住戶意見調查，蒐集民眾意見。

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他說，經彙整民眾意見及研議，決定在大安區安居街兩側新設人行道，以及設置上下客、貨空間，還有汽機車停車格劃設，相關作業並要兼顧行人通行權益。

劉嘉祐說，之後將移請台北市新工處施作，而此案是台北市收到上述平台成案的首例，後續若有其他提案成案交予台北市政府，也會循此辦理。（編輯：李錫璋）1140702

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