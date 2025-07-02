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東訊董事長劉兆凱辭任退休 東元副董事長吳素秋接任

2025/7/2 18:48
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（中央社記者鍾榮峰台北2日電）電機大廠東元集團關係企業東訊今天召開臨時董事會，原任董事長劉兆凱提出辭職退休，會中董事推舉並通過由東訊董事、現任東元副董事長吳素秋接任東訊董事長一職，今天起正式生效。

東訊發布重大訊息指出，劉兆凱仍是東訊董事，任期至2027年6月17日止。

東訊新任董事長吳素秋透過新聞稿表示，感謝並推崇前董事長劉兆凱，是東訊的精神指標，更在通訊產業樹立標竿，貢獻卓著，為東訊立下良好基礎。

東訊說明，劉兆凱在1979年應東元邀請，於新竹科學園區創立東訊，是園區最早設立的高科技通訊設備公司之一，整合語音、網路、無線與光通訊系統的研發製造。在長達40幾年的服務期間，劉兆凱帶領東訊歷經多次轉型與成長，近年來更帶領東訊轉型為永續淨零解決方案的供應商。

吳素秋表示，東元正致力整合深度節能解決方案，為企業推出低碳永續能源服務，東訊核心技術可協助客戶進行碳盤查與能源診斷，未來將發揮集團綜效，並進一步提升東訊的營運成長動能。

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根據資料，吳素秋2024年底出任東元副董事長，並擔任東訊董事。吳素秋畢業於政治大學財稅系，取得美國紐約州雪城大學財務管理碩士，以及法國歐洲工商管理學院（INSEAD）EMBA學歷，先前擔任永冠-KY董事，曾任嘉源投資公司總經理、寶佳資產管理公司策略長等職務。

根據年報，截至今年4月7日，東元大股東寶佳集團關係企業寶佳資產管理，持有東元股權比重17.45%，嘉源投資持股比重5.4%。到4月21日，東元持有東訊股權比重63.52%，劉兆凱持有東訊股權比重約3.89%。（編輯：翟思嘉）1140702

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