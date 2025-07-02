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川普對等關稅寬限期將屆 亞股走勢不一

2025/7/2 18:55
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（中央社香港2日綜合外電報導）美國總統川普表示，對等關稅寬限期9日到期後將不再延後，引發市場對貿易戰的疑慮，亞洲股市今天走勢不一。川普揚言對日本提高關稅，則是重創東京股市。

法新社報導，距離川普的90天對等關稅寬限期僅剩下1週時間，目前只有為數不多的政府與美國達成貿易協議。

川普昨天表示，他並未考慮延長寬限期，同時警告，他可能終止談判或提高部分關稅。

川普還將矛頭指向日本。他說：「我不確定我們是否會達成協議。我懷疑是否能與日本達成協議。他們非常強硬。你們要知道，他們被寵壞了。」

日本東京股市今天延續前1天的跌勢。

SPI資產管理公司（SPI Asset Management）策略師殷尼斯（Stephen Innes）指出：「日本成了負面教材，市場正在關注誰是下一個。」

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亞洲社會政策研究所（Asia Society Policy Institute）副主任柯特勒（Wendy Cutler）告訴法新社：「日本拒絕開放國內稻米市場，加上美國不願調降汽車關稅，恐造成日本被課徵24%對等關稅。」

至於其他亞股今天走勢分歧，首爾、上海、馬尼拉、雅加達都收跌；香港、雪梨、新加坡、台北和威靈頓股市則小幅收漲。（譯者：劉淑琴/核稿：施施）1140702

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