米凱利藝術節辦專題演講 王隆興：文化點亮城市

請同意我們的隱私權規範，才能啟用聽新聞的功能。

請同意我們的隱私權規範，才能啟用聽新聞的功能。

（中央社台北2日電）高雄市愛樂文化藝術基金會董事王隆興1日在芬蘭「台灣商橋」交流會上舉行演講表示，企業支持會促進文化發展，文化則能點亮城市，也點亮一個國家，「歡迎大家來台灣旅行與感受。」

根據高雄市國樂團的新聞資料，芬蘭米凱利市Festival X Mikkeli藝術節今年以「台灣」為藝術節主題之一，邀請高雄市國樂團演出4場，除演出外，藝術節也循例舉辦「台灣商橋」交流會，邀請高雄市企業家王隆興與高雄市文化局副局長簡美玲舉行演講，分別介紹台灣與高雄市兩個專業樂團。

隆興鋼鐵董事長王隆興代表台灣企業家演講，他表示，本身從事鋼鐵工業，「2010年在我家鄉高雄，我有機會參與高雄市愛樂文化藝術基金會，從那時開始接觸表演藝術，這些年參與藝術文化活動，為我的人生帶來許多快樂與啟發，我的員工也跟我一起體驗這些文化藝術活動所帶來的快樂。」

王隆興認為，文化與藝術在城市與社會的發展中具有不可取代的價值，「一個進步的城市都有共同特點，美術館、圖書館、表演廳、博物館、畫廊、電影院、書店特別多，台灣正是如此。」

王隆興自己也參與文化建設捐款，「看到我的城市高雄因為有這些音樂會可以欣賞，我自己也覺得欣慰。」

王隆興自己也是文化總會的委員，「很高興能成為文化與企業之間的橋樑。我認為企業可以促進文化發展，文化則能點亮城市，也能點亮一個國家。」

他最後宣傳台灣南北約只有4百公里，有高鐵與高速公路可以串聯成一日生活圈，也強調台灣自然風景優美，東西好吃，人民熱情友善，「歡迎大家到台灣。」

簡美玲演講時指出，美術館是城市的色彩，而交響樂團則是城市的音響，「對於高雄這座城市而言，我們非常自豪地說，我們擁有兩支全職專業的職業樂團，也就是高雄市交響樂團以及高雄市國樂團。他們是城市的靈魂，也是我們藝術展演的文化發電機。」

透過 Google News 追蹤中央社

簡美玲表示，隨著高雄文化建設的持續推進，包括衛武營國家藝術文化中心、高雄流行音樂中心等場域的完成使用，高雄逐步建立完整的文化基礎設施，也成為國際藝術交流的重要平台，「我們認為，音樂不僅是表演藝術，更是一種公共服務，是城市居民共享文化、對話交流的重要媒介。」

簡美玲強調，高雄市國樂團這次受邀米凱利藝術節演出，帶來融合傳統與現代的音樂演出，讓世界看見來自台灣的聲音與創意，也展現高雄作為文化城市的能量與潛力，「高雄未來將持續推動文化與藝術的國際合作，透過音樂搭起城市與世界之間的橋梁。」（編輯：龍柏安）1140702