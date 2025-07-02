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雙吳罷免提議書涉偽造 滿志剛等18人緩起訴確定

2025/7/2 19:26（7/2 19:43 更新）
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（中央社記者謝幸恩台北2日電）台北地檢署偵辦雙吳罷免提議書涉偽造案，「罷吳四騎士」成員滿志剛、劉思吟與志工等18人認罪，獲緩起訴處分，檢察官依職權送請再議。高檢署今天駁回再議，18人均緩起訴確定。

北檢偵辦民進黨立委吳沛憶、吳思瑤罷免提議書涉偽造案，6月16日依違反個人資料保護法、刑法偽造文書罪起訴國民黨台北市黨部主委黃呂錦茹、書記長初文卿、總幹事姚富文、罷免吳思瑤召集人賴苡任、國民黨台北市第四區黨部執行長陳奎勳。

另外，「罷吳四騎士」成員滿志剛、劉思吟與丈夫林叡等3人，以及國民黨婦工會中山區主委葉麗琴等15名志工，因認罪而獲緩起訴處分。

檢方指出，滿志剛、劉思吟與林叡等3人，犯後終能坦承犯行，犯後態度仍稱良好，予以緩起訴處分1年，並於處分確定後6個月內，各向公庫支付新台幣5萬元、參加法治教育課程1場次。

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至於葉麗琴等15名親友與志工，坦承涉嫌抄寫偽造罷免提議人名冊，檢方考量均為退休高齡人士，犯行屬聽命行事，無從重懲處的必要，予以緩起訴處分1年，各向公庫支付1萬元至3萬元不等，其中13人各參加法治教育課程1場次。

檢方將滿志剛、劉思吟、林叡與葉麗琴等18人的部分，6月27日依職權向台灣高等檢察署送請再議。高檢署6月30日已受理並分案，經審查後，高檢署認為再議無理由，今天駁回再議，18人均緩起訴確定。（編輯：陳清芳）1140702

滿志剛
雙吳罷免提議書涉偽造案 黃呂錦茹移審台北地院罷免吳思瑤吳沛憶提議書涉偽造 劉思吟滿志剛等18被告認罪緩起訴
劉思吟
罷免吳思瑤吳沛憶提議涉偽造文書 張斯綱列被告訊後請回罷免吳思瑤吳沛憶提議涉偽造文書 北市議員張斯綱列被告移送複訊[影]
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