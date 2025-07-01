欣銓與台達能源合作小水力發電 估產800萬度綠電

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（中央社記者鍾榮峰、曾仁凱台北1日電）IC晶圓測試廠欣銓今天宣布，與台達集團旗下再生能源售電業子公司台達能源，展開為期8年的小水力綠電交易合作，預計最高可產生800萬度綠電，讓欣銓在綠色能源管理擁有穩定供電及風險控管的應變能力，並展現雙方支持新興潔淨能源技術的決心。

欣銓今天宣布與台達能源合作，由台達能源轉供小水力發電，目的希望在原有太陽光電基礎上，透過不同再生能源個別發電特性，提升整體供電達到相對平穩的狀態，進而使光電供應不足的時段，也能使用到潔淨能源。

欣銓表示，再生能源採購原以太陽光電為主，並陸續完成建置自用太陽能發電設備，近年持續擴大再生能源，2024年度使用再生能源及綠電憑證，合計占總用電量10.4%。

台達能源指出，預計8年期間，每年提供約100萬度綠電轉供，來自全台首座由地方政府主導開發的食水嵙溪小水力發電廠，屬於中部大甲溪中游支流。

欣銓引述經濟部水利署公開網站資訊，川流式小水力發電由於設計與規模特性，利用河川天然流量發電，溪水重複使用，一滴水可重複被利用多次，小水力發電對環境衝擊小、具有環保與循環特性的再生能源。

面對全球淨零碳排放趨勢，欣銓在2023年加入全球再生能源倡議組織（RE100），承諾全球所有據點於2050年100%使用再生能源，2024年欣銓簽署SBTi承諾，與國際倡議目標接軌。

欣銓永續長饒清成表示，欣銓不僅主動採用低碳、降低環境負擔的綠色能源，持續提升再生能源結構多元化，增強綠色營運韌性、提升企業競爭力，也期望帶動產業價值鏈，推動全產業朝向綠色低碳的發展方向邁進。

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台達能源總經理張立業表示，在台灣2050淨零轉型目標下，國內用電大戶的綠電需求逐步提升，小水力發電具備低碳、低環境衝擊等優勢，適用於台灣現有溝圳等水利設施，但受限地理環境開發進度緩慢，相較於風力及太陽光電，小水力資源較稀缺。

台達集團自2022年起採購小水力發電能源，以提升綠電滲透率，具豐富經驗，此次獲得欣銓信任合作，為其轉供小水力能源，提供更多樣化的再生電力採購選項。（編輯：張良知）1140701