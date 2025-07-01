加入LINE官方帳號立刻加入
本網站使用相關技術提供更好的閱讀體驗，同時尊重使用者隱私，點這裡瞭解中央社隱私聲明當您關閉此視窗，代表您同意上述規範。
Your browser does not appear to support Traditional Chinese. Would you like to go to CNA’s English website, “Focus Taiwan”?
こちらのページは繁体字版です。日本語版「フォーカス台湾」に移動しますか。
中央社一手新聞APP Icon中央社一手新聞APP
下載
Focus Taiwanフォーカス台湾
上一頁
財經訊息
訊息平台
違法拘提民眾上銬16小時 監院糾正調查局、北檢等3機關
首頁 / 產經
AI淨零
新聞專題
AI淨零1/204
首頁 / 產經

欣銓與台達能源合作小水力發電 估產800萬度綠電

2025/7/1 16:05（7/1 16:36 更新）
請同意我們的隱私權規範，才能啟用聽新聞的功能。
欣銓1日宣布與台達能源合作，展開為期8年的小水力綠電交易，布局再生能源多元化。（欣銓提供）中央社記者鍾榮峰傳真 114年7月1日
欣銓1日宣布與台達能源合作，展開為期8年的小水力綠電交易，布局再生能源多元化。（欣銓提供）中央社記者鍾榮峰傳真 114年7月1日
請同意我們的隱私權規範，才能啟用聽新聞的功能。

（中央社記者鍾榮峰、曾仁凱台北1日電）IC晶圓測試廠欣銓今天宣布，與台達集團旗下再生能源售電業子公司台達能源，展開為期8年的小水力綠電交易合作，預計最高可產生800萬度綠電，讓欣銓在綠色能源管理擁有穩定供電及風險控管的應變能力，並展現雙方支持新興潔淨能源技術的決心。

欣銓今天宣布與台達能源合作，由台達能源轉供小水力發電，目的希望在原有太陽光電基礎上，透過不同再生能源個別發電特性，提升整體供電達到相對平穩的狀態，進而使光電供應不足的時段，也能使用到潔淨能源。

欣銓表示，再生能源採購原以太陽光電為主，並陸續完成建置自用太陽能發電設備，近年持續擴大再生能源，2024年度使用再生能源及綠電憑證，合計占總用電量10.4%。

台達能源指出，預計8年期間，每年提供約100萬度綠電轉供，來自全台首座由地方政府主導開發的食水嵙溪小水力發電廠，屬於中部大甲溪中游支流。

欣銓引述經濟部水利署公開網站資訊，川流式小水力發電由於設計與規模特性，利用河川天然流量發電，溪水重複使用，一滴水可重複被利用多次，小水力發電對環境衝擊小、具有環保與循環特性的再生能源。

面對全球淨零碳排放趨勢，欣銓在2023年加入全球再生能源倡議組織（RE100），承諾全球所有據點於2050年100%使用再生能源，2024年欣銓簽署SBTi承諾，與國際倡議目標接軌。

欣銓永續長饒清成表示，欣銓不僅主動採用低碳、降低環境負擔的綠色能源，持續提升再生能源結構多元化，增強綠色營運韌性、提升企業競爭力，也期望帶動產業價值鏈，推動全產業朝向綠色低碳的發展方向邁進。

訂閱《早安世界》電子報 每天3分鐘掌握10件天下事
請輸入正確的電子信箱格式
訂閱
感謝您的訂閱！

台達能源總經理張立業表示，在台灣2050淨零轉型目標下，國內用電大戶的綠電需求逐步提升，小水力發電具備低碳、低環境衝擊等優勢，適用於台灣現有溝圳等水利設施，但受限地理環境開發進度緩慢，相較於風力及太陽光電，小水力資源較稀缺。

台達集團自2022年起採購小水力發電能源，以提升綠電滲透率，具豐富經驗，此次獲得欣銓信任合作，為其轉供小水力能源，提供更多樣化的再生電力採購選項。（編輯：張良知）1140701

AI淨零
中央社「一手新聞」 app
iOS App下載Android App下載

本網站之文字、圖片及影音，非經授權，不得轉載、公開播送或公開傳輸及利用。

請繼續下滑閱讀
平地造林逾萬公頃 未來10年強化自然碳匯生態綠網
48
更多編輯台推薦新聞：