自來水管線修復卻遇山區強降雨 台中延後復水

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（中央社記者蘇木春台中4日電）台水公司今天表示，因搶修管線，台中部分地區原預計昨天下午2時起，停水及減壓供水28小時，今天雖已修復完成，但因山區強降雨，避免二次破管採緩慢通水，延至5日凌晨2時完成復水。

台灣自來水公司今天發布新聞稿表示，第四區管理處因應緊急搶修，位於苗栗縣三義鄉鯉魚潭給水廠原水站口徑2600mm原水管線漏水，因現場地勢陡峭施工困難，原預計於3日下午2時起至4日晚間6時止，共停水28小時。

水公司表示，本次2600mm原水管破裂，於第一時間發現異常後，立即啟動應變機制、規劃修復工序，同時於停水地區設置124座取水站，以降低工業及民生用水不便。

水公司說，經施工廠商徹夜施工，雖成功克服險峻地形於今天上午完工，並開始陸續送水，但因破管位置於陡峭山壁處，今天山區強降雨，澆築於邊坡的混凝土尚未完全凝固，採緩慢通水，造成部分管線末段或地勢較高區域，延長至5日凌晨2時完成復水，將持續調派水車巡迴至取水站補水。

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依據水公司先前的公告，此次停水範圍，包括台中烏日區、南區、東區、北區、北屯區、大里區及太平區。停水戶數約28萬1882戶，水壓降低戶數約1萬8022戶，合計影響戶數29萬9904戶。

水公司提醒，在復水過程，記得將抽水機「排氣閥打開排氣」，避免空氣阻塞無法進水，確認有水後，再開啟抽水機開關，以避免抽水機空轉燒毀，另剛恢復供水時，可將全部水閥打開排氣，以利迅速恢復供水。（編輯：謝雅竹）1140704