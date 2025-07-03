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新節目苗栗開旅行社 小禎爆胡瓜麵條小開

2025/7/3 21:36（7/3 22:11 更新）
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資深藝人胡瓜（中）率領女兒胡小禎（右）、兒子胡釋安（左）首度攜手合作實境節目，3人到苗栗開設「胡來旅行社」，並一同走訪苗栗。（客家電視台提供）中央社記者洪素津傳真 114年7月3日
資深藝人胡瓜（中）率領女兒胡小禎（右）、兒子胡釋安（左）首度攜手合作實境節目，3人到苗栗開設「胡來旅行社」，並一同走訪苗栗。（客家電視台提供）中央社記者洪素津傳真 114年7月3日
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（中央社記者洪素津台北3日電）主持人胡瓜帶女兒小禎、兒子胡釋安主持實境秀「胡來旅行社」，回故鄉苗栗開旅行社。胡瓜回憶家裡以前做麵條，忙碌時媽媽會給錢外食，小禎笑虧胡瓜根本是「麵條小開」。

胡瓜為了實境秀「胡來旅行社」，一家人回故鄉苗栗開旅行社，一到苗栗，胡瓜就帶子女大啖美食，吃苗栗才有的獨特美味熱狗及肉圓。

當被女兒小禎問到，當年有沒有帶女生來吃？胡瓜透過新聞稿分享，「妳講到重點了，那還真冤枉，都沒帶女生來，因為女生才不會跟我們來吃，只好跟結拜兄弟一起來吃！」

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胡瓜吃著家鄉味，也回憶起以前的種種。他表示，以前家裡做麵條，有時候工作忙，來不及先在家裡吃飯，媽媽就會給胡瓜100元買東西吃。此話一出，引起小禎一陣驚呼，她表示，當年的100元很大，根本就是「麵條小開」吧！

胡瓜、小禎及胡釋安在「胡來旅行社」中，帶著旅人探訪苗栗景點，每集還有重量級特派員擔任小幫手，包括張秀卿、梁赫群、Darren邱凱偉、賈斯汀、大霈、Janet謝怡芬、葉欣眉、王傳一、王子、江宏傑、黃鐙輝、曾菀婷、JR紀言愷、李玉璽等人，期望透過一場場的苗栗小旅行，帶動苗栗觀光發展。（編輯：吳素柔）1140703

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