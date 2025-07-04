森崴能源攜手菲ComClark集團 布局再生能源智慧電網

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（中央社記者何秀玲台北4日電）森崴能源今天宣布，與菲律賓光纖寬頻供應商Converge ICT Solutions Inc.母公司ComClark簽署合資開發協議，將結合雙方在能源與電信領域，共同推動菲律賓再生能源、智慧電網及潔淨能源基礎設施的發展。

森崴能源今天發出新聞稿指出，根據協議，雙方將在菲律賓多個關鍵領域展開全面合作，包括共同開發太陽能光電廠、陸上與離岸風力發電場、潔淨能源基礎設施、綠電銷售及數據中心與科技整合等合作，將合資成立一系列專案公司，共同開發菲律賓的智慧電網，並推動在菲律賓各項潔淨能源開發和綠電銷售業務。

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森崴能源總經理胡惠森表示，與ComClark締結戰略夥伴關係，是因菲律賓擁有龐大的再生能源潛力與快速成長的電力需求。ComClark和Converge ICT在當地市場的深耕與強大電信網路實力，將與森崴能源在再生能源開發、綠電銷售和能源基礎設施建設方面的專業知識結合，為菲律賓的能源轉型做出貢獻。

ComClark執行長Dennis Anthony Uy指出，森崴能源是台灣再生能源的代表，森崴擁有太陽能案場規劃能力、陸域及海上風電技術、智慧綠能銷售，此次合作不僅能加速ComClark在潔淨能源領域的布局，更有望透過整合雙方資源，為菲律賓打造更智慧、更韌性的電力系統，減緩氣候變遷和確保國家能源安全。（編輯：潘羿菁）1140704