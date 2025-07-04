南投議員陳玉鈴罷免案7/13投票 檢方維護公正舉行

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（中央社記者蕭博陽南投縣4日電）民進黨籍南投縣議員陳玉鈴的罷免案13日投開票，先於各地「大罷免」登場，為此南投地檢署派員視察選區竹山分局、鹿谷分駐所，維護這場議員罷免案公平公正舉行。

南投地方檢察署今天發布新聞稿表示，檢察長郭景東因應竹山鎮、鹿谷鄉選區陳姓議員罷免投票案，防堵不法介入，昨天派妨害罷免查察執行祕書、主任檢察官賴政安赴南投縣警察局竹山分局、鹿谷分駐所視察工作整備，並聽取竹山分局長許軒鳴報告轄區情勢資料。

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南投地檢署表示，郭景東強調這場議員罷免投票案是全國之先，外界將放大檢視相關查察工作公平及合法性，因此，執法機關不可鬆懈，必須持續進行罷免情勢分析、加強情資蒐報，確保查賄、制暴工作落實執行，維護最終罷免結果具正當性與公信力。

南投地檢署強調，南投檢警調團隊針對這次罷免投票將持續加強合作，對於任何妨害罷免犯罪行為，絕不寬待，民眾若得知不法情事請踴躍檢舉，南投地檢署一定嚴查、速辦，全力維護民主法治。（編輯：黃世雅）1140704