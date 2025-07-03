iPASS MONEY、LINE Pay年底分家 還能轉帳LINE好友嗎？QA一次看

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（中央社網站）「一卡通公司iPASS MONEY」7月2日宣布將於今年底終止與LINE Pay合作，原先在LINE Pay錢包中的iPASS MONEY功能轉移到「一卡通 iPASS MONEY」APP 後，還能轉帳給LINE好友嗎？帳戶餘額如何處理？中央社整理相關資訊，帶讀者一次了解。

以後還能在LINE上使用iPASS MONEY轉帳給LINE好友嗎？

2025年底前仍可在LINE使用iPASS MONEY轉帳功能，2026年起若要透過iPASS MONEY轉帳給LINE好友，須使用「一卡通iPASS MONEY」APP中的「LINE好友轉帳」功能。

透過「一卡通iPASS MONEY」APP轉帳給LINE好友時，受款人會在LINE聊天室收到轉帳通知，按下「接受轉帳」會進到新的頁面，必須下載「一卡通iPASS MONEY」APP，才能收到款項。

用戶使用「一卡通iPASS MONEY」APP轉帳給LINE好友時，APP會顯示此筆轉帳要等好友接受才能收款的通知。（圖取自一卡通iPASS MONEY APP）

好友在LINE聊天室中，會看到收款邀請，按下接受並接著下載「一卡通iPASS MONEY」才能成功收款。（圖取自LINE聊天室）

不下載「一卡通iPASS MONEY」APP，可以在LINE轉帳給好友嗎？

「一卡通公司iPASS MONEY」2025年底與LINE Pay分家後，就無法在LINE上使用iPASS MONEY轉帳功能。不過，LINE Pay表示，已申請經營電支業務，有望在今年獲得許可展開電支營運，如此一來，民眾就可以在LINE上直接轉帳給好友。

若要使用「一卡通iPASS MONEY」，是否需要重新註冊帳號？

用戶原有的iPASS MONEY帳戶資料並不會因為移轉到新的APP而消失，不需要重新註冊。只要下載「一卡通 iPASS MONEY」APP，使用原有的手機號碼或登入ID就能繼續使用。

一卡通iPASS MONEY功能有何不同？

原先在iPASS MONEY的儲值、轉帳、消費、生活繳費、乘車碼、提領功能均可在「一卡通 iPASS MONEY」APP使用，同時新增一卡通綠點、優惠券、TWQR掃碼消費、推播提醒待繳帳單、政府數位券等多項服務。

帳戶餘額怎麼辦？需要先清空才能移轉嗎？

服務移轉不會影響iPASS MONEY帳戶餘額，用戶登入「一卡通iPASS MONEY」APP即可繼續使用餘額，也可繼續提領餘額至銀行帳戶。

使用iPASS MONEY有LINE Points點數回饋嗎？

「一卡通iPASS MONEY」APP無法再獲得LINE Pay相關活動的LINE POINTS回饋點數。 但用戶可在新平台同意加入一卡通綠點回饋，即可透過各種優惠活動賺取一卡通綠點，可用於「事後折抵」先前搭乘的大眾運輸工具、生活繳費或三大超商消費，用戶可以選擇先前已完成的交易，使用點數折抵來換取回饋金。

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先前的轉帳、繳費紀錄哪裡查？

先前的交易紀錄不會受任何影響，可在新平台「一卡通iPASS MONEY APP」中，首頁的「電支帳戶紀錄」查詢。詳細功能使用問題，可於iPASS一卡通官方網頁查詢。（編輯：林品妤）1140703