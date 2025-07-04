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桃園環保局攜手社區、賣場淨零 減碳近1500公斤

2025/7/4 17:45（7/4 18:36 更新）
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為邁向2050淨零排放目標，桃園市政府環境保護局4月起攜手社區與綠色賣場，舉辦5場「桃園淨零生活推廣」活動，共吸引超過5000名市民共襄盛舉。（桃園市環保局提供）中央社記者葉臻傳真 114年7月4日
為邁向2050淨零排放目標，桃園市政府環境保護局4月起攜手社區與綠色賣場，舉辦5場「桃園淨零生活推廣」活動，共吸引超過5000名市民共襄盛舉。（桃園市環保局提供）中央社記者葉臻傳真 114年7月4日
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（中央社記者葉臻桃園4日電）桃園市環保局4月起攜手社區與綠色賣場舉辦「桃園淨零生活推廣」活動，吸引超過5000名市民參加、累積減碳量達1467.22公斤CO2e，成功串聯社區與商業資源，讓淨零實踐於日常。

桃園市政府環境保護局今天向媒體表示，為邁向2050淨零排放目標，自4月起攜手社區與綠色賣場，舉辦5場「桃園淨零生活推廣」活動，共吸引超過5000名市民共襄盛舉。

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環保局表示，活動從「食、衣、住、行、購」五大面向出發，引導民眾從日常消費中實踐低碳理念，讓淨零生活成為習慣；活動依據「桃園市低碳活動指引」規劃執行，5場活動累積減碳量達1467.22公斤CO2e。

環保局也說，透過活動推廣環保標章商品、淨零生活知識、低碳行動技巧，以及低碳飲食等，內容涵蓋低碳烹調、零浪費料理、自備餐具、惜食減量等；推廣活動為期2個月，成功串聯社區力量與商業資源，呼籲民眾一起從「隨手」開始，讓淨零成為輕鬆實踐的日常習慣。（編輯：張銘坤）1140704

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