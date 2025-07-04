醫團籲NO2監測升級 環境部：1個月內檢視監測站設置

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（中央社記者溫貴香、林敬殷、汪淑芬台北4日電）多個醫療團體今天主張，不僅要納管超細懸浮微粒PM0.1，因移動污染源主要排放的NO2（二氧化氮）與10大癌症有關，都會車流熱區的NO2監測應全面升級。環境部回應，會在1個月內檢視監測站設置，但更應思考的問題是如何減少運具的污染或推廣電動化。

台灣婦產科醫學會、台灣婦產科內視鏡醫學會、台灣健康空氣行動聯盟等團體，與民進黨立委劉建國上午召開記者會表示，國際醫療研究發現，NO2（二氧化氮）與肺癌、肝癌、卵巢癌、乳癌、子宮癌等10大重大癌症有關，NO2也是健康隱形殺手，交通部、環境部、衛生福利部等相關部會應該動起來，都會車流熱區的NO2排放監測應該全面升級。

台灣婦產科醫學會秘書長、馬偕醫院婦產部長黃建霈表示，子宮內膜癌最近10多年來已經取代子宮頸癌，成為婦癌之王，究其原因除了減少生育、少餵母乳、體重增加、多囊性卵巢症候群增加等因素外，環境賀爾蒙、空污暴露也是重要原因，美國國家衛生院2024年發表1項研究指出，追蹤3萬3417名有乳癌個案近10年，發現每多5ppb，子宮癌機率增加23%，尤其住在市區者更高達53%，子宮癌的增加被認為與NO2有關。

黃建霈說明，健康台灣為國家重要政策，訂定的目標是8年內要將國人的平均餘命從79歲提高到82歲，且要讓「不健康餘命」從現在的10%降到8%，且癌症防治列為第一要務，減少空污勢在必行，過去沒有監控的PM0.1及NO2都應在都市廣設監測站。

台灣婦產科內視鏡醫學會理事長陳國瑚表示，入列2024年台灣10大癌症死因的卵巢癌是死亡率最高的婦癌，發生率仍有上升趨勢，NO2暴露每增加5ppb，卵巢癌發生率增加21%，住在市區者卵巢癌發生率更遽增44%。

立法院社福及衛環召委劉建國提到，委員會日前排專案報告發現，環保署（現升格為環境部）從民國80幾年到現在，全國設置的交通監測站一直保持6站，令人感到非常驚恐，具醫師背景的總統賴清德誓言要打造健康台灣，先從健康空氣做起。

劉建國表示，空氣污染是無形的健康殺手，環境部應該更積極、快速提出因應對策，他要求環境部必須在1個月內提出增設交通監測站與改善空污相關計畫，到立法院衛環委員會做報告。

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環境部監測司長張順欽告訴中央社記者，環境部會在1個月內檢視監測站設置，但更應思考的問題是如何減少運具的污染或推廣電動化，如果排放污染的運具持續上路，監測儀器再多，空污排放也難改善。

張順欽強調，事實上，近幾年機動車輛的污染排放已有下降，以二氧化氮（NO2）為例，104年至113年全國78測站及交通測站的NO2，一般站年均值由14.21ppb降至9.57ppb，交通測站由25.67ppb降至18.8ppb，呈現逐年改善趨勢。（編輯：張若瑤）1140704