賴總統表揚教育獎得主 盼發揮力量讓台灣更堅韌

請同意我們的隱私權規範，才能啟用聽新聞的功能。

請同意我們的隱私權規範，才能啟用聽新聞的功能。

（中央社記者溫貴香台北4日電）總統賴清德今天頒獎表揚60位總統教育獎得獎人，他說，「得獎，不是句點，而是一個新的開始」，相信每一位得獎者都已經擁有克服難關的力量，希望發揮這股力量，去鼓勵、幫助別人，讓台灣變得更堅韌。

賴總統下午在總統府秘書長潘孟安、教育部長鄭英耀等人陪同下，出席在總統府舉辦的「2025總統教育獎頒獎典禮」。

總統致詞表示，恭喜60位學生獲得總統教育獎，他們用堅強的意志、具體的行動，克服重重逆境，不僅走出自己的光明大道，也展現出令人敬佩的生命力，非常了不起。

總統感謝每一位默默付出的家長與師長，他說，因為孩子成功的背後，一定有一雙溫暖的手，在困難及迷惘的時刻，拉他們一把，陪他們一起前進。

賴總統表示，每一位得獎的學生，永不放棄的精神與事蹟令人非常感動。像是大專組的蔡奕琳，罹患「軟骨發育不全症」，而身體的病痛，並沒有限制她追求理想的行動。蔡奕琳在大學才接觸羽球，從不會打球、不懂握拍，歷經4年半的時間，就拿下亞帕運女雙銀牌及帕運門票，展現非凡的毅力與學習天賦。

他說，高中組的彭宥彤11歲時被診斷罹患腦瘤，為了治療與復健，國中階段幾乎都在醫院度過；彭宥彤一路走來，以堅毅態度面對病痛，在學習上追求卓越，不僅參加全國性「自主學習論壇分享會」，獲邀參加錄製教育部Podcast，還學習近年十分流行的療癒藝術「禪繞畫」，取得禪繞畫教師認證資格，非常不簡單。

總統提到，國中組的陳婕渝自幼面對多重先天性健康挑戰，而她持續努力，國小五年級，就受邀到全國各地演講，分享生命歷程，也順利出版人生經歷的繪本。陳婕渝以正向思維分享生命故事，讓許多人獲得人生的啟發。

透過 Google News 追蹤中央社

他說，國小組的許博彥因天生黃斑部病變導致全盲，並患有慢性腎臟疾病，而許博彥不畏困難，努力鑽研電腦硬體與軟體，自學打鼓、二胡、鋼琴、陶笛及直笛，四處表演，並參與傳統文化戲曲的傳承與創新，以樂觀進取的態度面對生活挑戰，讓人非常欽佩。

賴總統表示，在場每一位學生的努力過程都令人欽佩，也令人感動，得獎者的生命故事都讓人看見希望，期待透過總統教育獎的表揚，讓更多人知道，面對人生的挑戰，只要願意努力，就能找到出路，讓生命閃耀光芒。（編輯：謝佳珍）1140704