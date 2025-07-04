總統教育獎得主陳秉希 跨越聽損障礙多方學習

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新北市金山國小學生陳秉希（圖）雖先天聽損，仍樂觀開朗投入舞蹈、田徑及朗讀，並立志成為奧運選手，獲選2025總統教育獎，日前在新北市政府接受表揚。中央社記者黃旭昇新北市攝 114年7月4日

（中央社記者黃旭昇新北4日電）新北市金山國小學生陳秉希，雖先天聽損，需要長期配戴助聽器並接受療育，仍樂觀開朗投入舞蹈、田徑及朗讀，並立志成為奧運選手，獲選2025年總統教育獎。

教育部鼓勵發揮人性積極面，力爭上游的學生，舉辦總統教育獎選拔，盼匯聚更多友善與關懷，鼓勵學子克服逆境，綻放生命璀璨光芒。

新北市教育局表示，陳秉希以非凡的毅力與多才多藝的成就，展現克服逆境、追求卓越的動人故事，獲選2025年國小組總統教育獎，今天於總統府受獎。

教育局說陳秉希出生時，就被診斷出先天性聽力受損，不僅影響他的平衡感與肌肉發育，更在初期導致語言溝通的困難與自我懷疑。

幸而在父母與師長的悉心支持下，接受助聽器治療、早療課程，及大量的語言與構音訓練。陳秉希不僅努力矯正發音，更積極與人互動，逐漸克服溝通障礙，展現驚人的適應能力與成長潛力。

金山國小校長楊智先接受中央社記者訪問表示，陳秉希克服肢體不協調，努力不懈又樂觀，積極參與田徑及語文等各項競賽活動並屢獲佳績。樂觀開朗的個性讓他成為同儕的典範。

楊智先說，陳秉希的表現橫跨學業、藝術、語文和體育等領域，凸顯其全面發展的潛力與堅韌不拔的精神。國語朗讀競賽時，輔導室主任張婉瑜全力陪同。媽媽轉述，其筆記密密麻麻寫滿註解，顯示孩子的毅力。

楊智先表示，陳秉希也有藝術與設計潛能，在全國學生美術比賽平面設計類中，以金山在地的牽罟捕魚為主題的設計獲獎。

實際上，陳秉希都以今年剛從金山國小畢業的哥哥陳陳楷叡為學習榜樣，楊智先說，陳楷叡也有藝術天分，學生美展作品以磺火捕魚為主題，以上千條的摺紙魚製作立體賀卡，展現永不放棄的精神；這也影響弟弟陳秉希對學習的堅持。

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楊智先說，校方將兄弟的設計作品做成賀年卡、萬用卡鼓勵孩子，還計畫將陳秉希的勵志故事與學弟妹分享，且製作英文版簡易故事，與澳洲、美國的姊妹學校分享。

教育局說，陳秉希期許自己未來能成為奧運選手，並不斷超越自我的成長歷程，深刻詮釋「永不放棄」的真諦。（編輯：林恕暉）1140704

新北市金山國小學生陳秉希（前右）出生時，就被診斷出先天性聽力受損，但他克服逆境，表現橫跨學業、藝術、語文和體育等領域，獲選2025總統教育獎，日前到新北市政府接受表揚。中央社記者黃旭昇新北市攝 114年7月4日