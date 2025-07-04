總統教育獎得主克服腦性麻痺 成為技能競賽國手

請同意我們的隱私權規範，才能啟用聽新聞的功能。

請同意我們的隱私權規範，才能啟用聽新聞的功能。

（中央社記者陳至中台北4日電）總統教育獎得主賴欣儀3個月大就被診斷出腦性麻痺，經歷漫長復健，她不僅克服疾病，還進一步成為技職競賽國手，在健康照顧職類為國爭光，未來也打算從事護理工作。

總統教育獎今天在總統府舉辦頒獎典禮，共有60名得主，目前就讀台北護理健康大學的賴欣儀會後接受媒體聯訪，暢談她的心路歷程。

賴欣儀3個月大時去衛生所做例行性檢查，被細心的護理師發現左側肢體缺乏力氣，趕緊建議到大醫院檢查，後被診斷出中度的腦性麻痺。

歷經多年的早療和復健，賴欣儀逐步克服腦麻的影響，她今天受訪時，特別感謝當初那名觀察敏銳的護理師，讓她能過正常人的生活，也因此她也決定要選擇一個可以幫助別人的行業，全力投入護理領域，用比他人更多的努力，成為技能競賽國手。

賴欣儀感謝父親小時候不厭其煩地帶她復健，並從中學習到樂觀與幽默。也感謝18歲就從越南嫁來台灣的母親，在復健過程中盡力照顧。談到獲得總統教育獎的感言，賴欣儀謙虛地說：「有時候成績不代表一切，有時候人們更會看到的是你努力的過程。」

畢業於高雄市六龜高中的翼友福，小時就遭逢雙親離世，由祖父母照顧長大，但清寒的家境沒有阻攔他努力向上，去年底透過「希望入學」管道錄取台灣大學社會系，是六龜高中首名台大生。

翼友福錄取台大的消息獲得媒體報導，卻遭網友酸言酸語，但他仍樂觀正面地看待。他說，「希望入學」不如其他管道那樣重視成績，但也正因為制度的設計，讓他可以展現出態度、對待人生的方式給教授看。

翼友福也希望藉由總統教育獎，發揮自己微薄的影響力，成為鼓舞年輕學子改變的動力來源。

畢業於基隆高中的王辰瀚，出身中低收入家庭，家裡嚴重漏水難以修復，客廳經常堆滿水桶。但他從未被家庭限制，在學業、社會公益等都出色表現，在國際數學競賽獲得銀牌，並考取清華大學。

訂閱《早安世界》電子報 每天3分鐘掌握10件天下事 請輸入正確的電子信箱格式 請輸入正確的電子信箱格式 訂閱 感謝您的訂閱！

王辰瀚今天分享他的座右銘「盡全力，只求不留遺憾」，遇到新鮮的事也都願意挑戰，遇到困境也不要想著放棄，家庭背景不該是阻擋和限制自己的因素。

王辰瀚幽默地說，最感謝家人從小把他養大，還養的非常豐滿（指體型龐大），家人從來不會讓他挨餓，最常掛在嘴上的話就是「我不愛吃」，而把飯菜都留給他。（編輯：張銘坤）1140704