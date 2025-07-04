總統教育獎得主王諄 熱心公益勵志推廣卑南文化

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（中央社記者黃旭昇新北4日電）新北市板橋區重慶國小學生王諄，在母親溫暖的身教下，懂得知福惜福關懷他人，還熱衷於學習與推廣族語，榮獲全國卑南語朗讀特優，展現文化自信；他獲選2025總統教育獎。

王諄獲得2025年總統教育獎，2日接受新北市府頒發獎狀與獎助學金鼓勵，他頭戴花環、身穿族服，以卑南語朗讀對族語老師、學校師長的感謝，及對家人的感恩。今天也在總統府受獎表揚。

新北市教育局說，王諄歷年學業優等，對學母語尤其熱衷，在幼兒園時期即開始接觸語言學習，更積極參與文化活動，還不定期將零用錢分類規劃，捐款給台東聖母醫院重症孩童，也參與公益和家人到榮民之家探訪長者。

教育局說，王諄榮獲全國卑南語朗讀特優，並取得原住民族語言能力認證初級合格，立志成為文化傳承的橋梁。另外，也在英語歌唱、體育競賽、歌唱聯唱及說故事比賽，成績優異展現文化自信。

王諄說，未來希望能弘揚族語，成為助人的工程師，透過網路推廣卑南族文化。

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校長許清林表示，王諄由母親獨力照顧，家裡經濟雖不寬裕，面對清寒困頓環境的挑戰，身處逆境的他，從小就學會自力更生、孝順愛家。他不僅樂於助人，小小年紀就有推廣族語的宏願，令人感動。

王諄的母親受訪表示，孩子具備開朗、熱心助人的特質，能主動關懷弱勢群體。生活物質雖不豐富，但仍將孩子拉拔成長，希望他們傳愛送暖，朝著善的方向走下去。（編輯：林恕暉）1140704

新北市板橋區重慶國小學生王諄（右）在母親（左）的身教下，推廣原住民文化，學習卑南族語，並熱心公益，獲選2025總統教育獎，日前接受市府頒發獎狀與獎助學金鼓勵。中央社記者黃旭昇新北市攝 114年7月4日