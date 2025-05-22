2025總統教育獎60生獲殊榮 林育夙2度登榜

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（中央社記者陳至中台北22日電）2025年總統教育獎名單今天公布，60名學生獲殊榮，就讀台北商業大學的林育夙第二度獲獎，他天生沒雙手，以腳代手處理日常生活，在全國身心障礙運動會拿下5面游泳金牌。

總統教育獎鼓勵以順處逆，發揮人性積極面、力爭上游的學生，獲獎者將進入總統府接受表揚。今年全國共推薦352人，進入複選176人，最後透過學者專家實地訪視，選出60人獲得殊榮。

出生於澎湖的林育夙是第二度獲獎，上一次是2015年。他天生沒有雙手，從學走路開始，就要克服總總難題，因沒有雙手可以支撐、平衡，經常摔得鼻青臉腫。

4歲時為改善脊椎側彎，林育夙開始學習游泳，後來逐步參加比賽，先後在全國身心障礙國民運動會拿下5面金牌、2面銀牌，並刷新2項全國紀錄，向社會證明身障者也能像一般人一樣站上運動舞台。

林育夙的另一個興趣是繪畫，幼時媽媽讓他用腳練習握筆，逐漸從塗鴉發展到素描、水墨、壓克力等創作，小六時便在澎湖舉辦個人畫展。他堅信應主動適應環境，而非期待環境為自己改變，期盼改善身障者「需要被照顧」的印象。

目前就讀高雄師範大學的蔡奕琳罹患「軟骨發育不全症」，美術科班出身的她原本對體育毫無興趣，卻在一場羽球趣味比賽中感受運動的快樂，開始接受專業訓練，4個月後就在中國帕拉羽球公開賽中奪得混雙金牌。

蔡奕琳後續更於2023年杭州亞洲帕拉運動會拿下女子雙打銀牌，2024年成功取得巴黎帕運參賽資格，成為台灣首名參賽SH6級的女子單打選手。

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由於四肢較短，蔡奕琳需採取更多策略與快速腳步彌補劣勢，但她不斷克服困難，一路從不會打球，短短4年半就拿下亞帕運女雙銀牌及帕運門票，持續突破極限，並以自身故事鼓勵更多身心障礙者追求夢想。

蔡奕琳說，無論何種身份或何時開始，只要堅持不懈，每個人都能創造自己的光芒。（編輯：戴光育）1140522