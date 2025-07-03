八三夭8/30高雄巨蛋開唱 曝6首新歌半年前忽消失

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（中央社記者王心妤台北3日電）八三夭將於8月30日在高雄巨蛋辦「沒有翅膀的人」演唱會，他們今天出席記者會表示，目前也在籌備新專輯中，不過約半前年因為電腦損壞，有6首新歌不翼而飛，只好重新錄音。

八三夭會後受訪表示，其實每次開演唱會都有票房壓力，主唱阿璞說：「從來都不覺得自己是巨星，一直以來都是一步一腳印，每次開票前都很緊張。」他也表示，新的巡迴演唱會也像是個頭彩，因為接下來將推出新專輯，也像是個新章節的開始。

八三夭笑稱，新專輯籌備進度已經超過60%，雖然可能因為想調整歌曲，進度會像股票一樣上下浮動，半年前還曾遇到電腦壞掉，有6首新歌消失，團員們只能重新錄製歌曲。

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八三夭日前在社群平台上細數從小公園唱到LIVE House、台北小巨蛋等場館的回憶，他們也向粉絲表示，「謝謝夭怪們（粉絲名）陪伴我們17年了，總是希望每一場演出，都能看見熟悉又熱情的你們在台下，用歌聲和掌聲陪我們一起完成這場演唱會。我們想和你們在不同的地方創造更多屬於八三夭和夭怪的回憶，不只今年、明年，還有很多很多年。」

八三夭「沒有翅膀的人」演唱會將於8月30日在高雄巨蛋舉行，門票於7月12日中午全面開賣。（編輯：李淑華）1140703