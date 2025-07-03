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祕魯診所洩漏歌手夏奇拉病歷 遭罰550萬元

2025/7/3 14:12
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（中央社利馬2日綜合外電報導）祕魯當地衛生主管機關今天宣布，一間診所由於洩漏哥倫比亞歌手夏奇拉（Shakira）2月治療腹部疾病的病歷，遭罰款19萬美元（約新台幣550萬元）。

法新社報導，坐擁4座葛萊美獎的48歲哥倫比亞歌手兼詞曲創作人夏奇拉，2月在祕魯首都利馬（Lima）由於不明腹部疾病被緊急送醫，被迫取消演唱會。兩天後，她才重回利馬的舞台上。

在短暫入院治療後，她的醫療報告便洩漏到社群媒體，引起粉絲廣泛不滿，官方隨即展開調查。

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她所接受治療的Delgado Auna診所表示，正在調查這起「嚴重違反我們的行為準則及個人資料處理規定的道德問題」。

夏奇拉睽違7年首度展開世界巡迴演唱會，巡演名稱為「女人不哭」（Women Don't Cry Anymore）。（實習編譯：張家語/核稿：陳昱婷）1140703

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