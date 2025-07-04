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林佳緯棒打徐若熙 中職史上最年輕首局首打席開轟

2025/7/4 19:57
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（中央社記者楊啟芳台北4日電）中職統一獅林佳緯今天在1局上就從味全龍投手徐若熙手中轟出首局首打席首球全壘打，以20歲又174天的年紀成為中職史上最年輕首局首打席全壘打紀錄，也因戀愛新聞引起熱議。

獅隊今天作客天母棒球場與龍隊交手，1局上獅隊開路先鋒林佳緯就從「龍之子」徐若熙手中轟出陽春砲，為首局首打席首球全壘打，獅隊先馳得點。林佳緯以20歲又174天的年紀成為最年輕首局首打席全壘打締造者，超越龍隊郭天信在2021年締造的21歲122天紀錄。

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林佳緯近期是話題人物，日前有週刊報導林佳緯與味全龍啦啦隊女孩賴可戀愛的新聞，獅隊總教練林岳平今天賽前也提到，「交女朋友是很平常的事情，但對象是誰我們會稍微了解一下，不要因為某種因素讓他在工作上有點不穩，這方面我們會不斷去督促他。」

剛好林佳緯今天就是棒打味全龍，引起球迷熱議，而且賴可是今天龍隊球團轉播頻道「龍TV」的主持人之一，在林佳緯開轟之後，球評曹竣崵還開玩笑說：「誰要負責這個男人，自己說。」賴可則笑回：「等一下就把他（林佳緯）手給砍了。」（編輯：黃名璽）1140704

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