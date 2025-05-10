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林佳緯開轟單場5安感謝花蓮眷顧 助獅擊敗悍將

2025/5/10 20:09（5/10 20:41 更新）
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中職統一7-ELEVEn獅隊10日例行賽與富邦悍將隊交手、打線發揮，團隊共敲出23安，包括3轟，其中林佳緯（圖）單場5安更寫下生涯新高。（統一獅隊提供）中央社記者謝靜雯傳真 114年5月10日
中職統一7-ELEVEn獅隊10日例行賽與富邦悍將隊交手、打線發揮，團隊共敲出23安，包括3轟，其中林佳緯（圖）單場5安更寫下生涯新高。（統一獅隊提供）中央社記者謝靜雯傳真 114年5月10日
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（中央社記者謝靜雯台北10日電）中職統一7-ELEVEn獅隊今天與富邦悍將交手打線發揮，團隊23安包括3轟，林佳緯單場5安生涯新高，助隊以15比2搶勝、悍將吞6連敗；林佳緯感謝家鄉花蓮眷顧，也對媽媽說「我愛妳」。

獅隊今天繼續在花蓮棒球場迎戰悍將，獅隊打線發揮，2局下胡金龍敲出二壘打、為花蓮棒球場第2000安，陳聖平補上安打送回團隊第1分。

獅隊3局下林佳緯、潘傑楷接連二壘打添分，蘇智傑開轟、2分砲幫助球隊拉開領先差距，胡金龍二壘打延續攻勢，陳聖平安打再添1分；蘇智傑敲出本季首轟，也是個人生涯在花蓮棒球場敲出的第11轟、為聯盟紀錄。

林佳緯4局下敲出陽春砲，獅隊5局下蘇智傑、胡金龍、陳聖平安打串聯再拿1分，6局下潘傑楷也開轟，2分砲替球隊多添保險分，7局下再靠著陳聖平、陳重羽、林佳緯接連安打再拿2分。

獅隊8局下攻勢再起，蘇智傑二壘打，潘磊安打送回分數，為個人中職生涯首安，陳聖平、陳重廷接連安打添分，林佳緯遭觸身球保送，張偉聖二壘打再拿2分。

悍將3局上攻下1分，4到8局沒有拿下分數，9局上董子恩敲出安打，2人出局後王念好二壘打再拿1分，但追分不及，吞下近期6連敗，本季與獅隊7場交手、1勝難求。

林佳緯1局、3局都敲出二壘打，4局開轟、為個人本季首轟，6局、7局也都敲出安打，8局遭觸身球保送，6打席上壘率百分百，單場5安為個人生涯新高，貢獻3分打點，獲選單場MVP。

林佳緯接受主場MVP訪問表示，到花蓮之前的比賽沒有打得很好，「是花蓮眷顧了我，讓我有這樣的成績」，努力把場上場下該做的事情做好。

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林佳緯是花蓮人，今天媽媽也到現場看球、替林佳緯頒獎。明天是母親節，林佳緯感性告白：「謝謝我的媽媽，把我照顧到這麼大，媽媽我愛妳。」

獅隊先發投手蒙德茲（Yohander Mendez）用94球投6局，被敲出3支安打，投出6次三振、3次四壞保送，失掉1分責失分，優質先發奪下本季第2勝。（編輯：張雅淨）1140510

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