林佳緯傳戀情 林岳平盼他所有力量放在球場

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（中央社記者楊啟芳台北4日電）中職統一獅隊年輕好手林佳緯在上半季的安打數是全隊最多，近期場外有戀愛新聞，獅隊總教練林岳平強調，不會去干預林佳緯的私人領域，但也會督促他把所有力量放在球場。

20歲的林佳緯在上半季出賽51場，217打數敲出63支安打，安打數為上半季全隊最多，其中有2發全壘打，打擊率2成90，主要擔任球隊的開路先鋒。

不過近期有週刊報導林佳緯與味全龍啦啦隊女孩賴可戀愛的新聞，林岳平指出，「交女朋友是很平常的事情，但對象是誰我們會稍微了解一下，不要因為某種因素讓他在工作上有點不穩， 這方面我們會不斷去督促他。」林岳平也強調，「至於他的私人領域，我們完全不會去干預。」

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林岳平提到，球隊想要教導林佳緯成為一個優秀的職棒選手，「有很多技術以外、在日常生活上要督促他的層面，多於他現在場上的表現。」

林岳平認為，林佳緯的條件可以成為一個很好的選手，「不要因為瑣事，或是不是球場內、自己控制不了的事情，讓他在生涯裡面有點怠慢，我們會用我們的方式去督促他，把所有力量放在球場。」（編輯：林恕暉）1140704