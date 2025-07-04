海基會：金廈泳渡交流有政治算計 尊重陸委會判斷

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（中央社記者呂佳蓉台北4日電）針對金廈泳渡舉辦事宜，海基會副秘書長黎寶文今天表示，尊重主管機關陸委會的決定與判斷，並指去年海基會秘書長羅文嘉出席金廈泳渡的過程中，仍然發現中國大陸方面有政治計算，原本預期與對岸官員有自然互動，但行程安排上都被巧妙錯開。

第13屆金廈泳渡接力公開賽原定於26日舉行，但昨天傳出因涉統戰疑雲今年可能停辦。陸委會昨天表示，金廈泳渡本來就是一個統戰活動，並非單純的體育賽事，政府會謹慎處理，目前仍在進行審查。

海峽交流基金會（海基會）今天下午舉行例行記者會，由黎寶文主持。

黎寶文表示，海基會一直支持任何對等尊嚴、健康有序的兩岸交流，只要是任何不預設政治前提的正向與雙向交流，海基會都會充分予以支持。

他強調，在這件事情的判斷上面，海基會尊重主管機關陸委會的決定與判斷。

羅文嘉2024年曾出席金廈泳渡開幕典禮，並表示他代表海基會與陸委會參加，代表陸委會非常重視這項具有傳統意義的活動。當時，羅文嘉還表示，歡迎對岸朋友一起來參加泳渡活動。

對此，黎寶文指出，去年羅文嘉出席金廈泳渡活動，即便這應該是一個非常自然的民間交流活動，但是在參加過程當中，仍然發現中國大陸方面有各式各樣的政治算計。

他進一步指出，原本預期應該可以與對岸的官員有一個自然的互動，「但最後在行程的安排上似乎仍然巧妙地被錯開了」。如果過程當中有政治算計或是政治目的，「我們認為可能並不利於兩岸交流的一個正常推動」。

面對媒體追問，海基會原本預期跟陸方官員碰面互動傳達何種訊息？黎寶文說，所有的議題應該都是可以談的，但是關鍵在於這件事情會不會發生，「通常這個阻力不在我方」。

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至於活動要舉辦，台灣的條件是否希望與對岸官員有一個「自然互動」？黎寶文則說，這部分並非海基會的權責，海基會是被授權處理兩岸相關的事務，並尊重陸委會的判斷。

金廈泳渡活動從2009年開始舉行，單數年選手須從廈門游到金門，雙數年則由選手從金門游向廈門。去年中國大陸福建省體育局局長葉得盛及廈門市體育局局長阮敦梁等8人，在聽完金門縣副縣長李文良致詞後，即搭船返回廈門。當時羅文嘉一行人剛抵達會場，雙方人馬完全沒有交流。（編輯：楊昇儒）1140704