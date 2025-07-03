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金廈泳渡恐停辦 陸委會：統戰活動政府審慎處理

2025/7/3 18:41（7/3 18:46 更新）
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陸委會發言人梁文傑3日在例行記者會上回應媒體提問。中央社記者呂佳蓉台北攝 114年7月3日
陸委會發言人梁文傑3日在例行記者會上回應媒體提問。中央社記者呂佳蓉台北攝 114年7月3日
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（中央社記者呂佳蓉台北3日電）針對金廈泳渡活動是否會舉行，陸委會發言人梁文傑今天表示，金廈泳渡本來就是一個統戰活動，並非單純的體育賽事，政府會謹慎處理，目前仍在進行審查。

第13屆兩岸體育活動「金廈泳渡─全球華人接力公開賽」原定26日登場，但傳出因牽涉統戰疑雲今年恐停辦。

陸委會今天舉行例行記者會，梁文傑主持並回應金廈泳渡的相關議題。梁文傑指出，金廈泳渡活動的本質不是單純的運動賽事，凡是去廈門參加活動的選手，都會經歷統戰洗禮。

梁文傑表示，每一個個案有不同性質，政府是做個案審查，現在考量到去年金門發生「三無」漁船翻覆事件，在去年7月30日雙方簽署協議紀要後，中國海警還是不斷侵擾金門水域，平均每個月進來4次，每次約2個小時，到現在有77次，這對兩邊舉辦交流活動會有不利影響。

梁文傑表示，這次對方還有很多政府官員、電視台記者申請來台，包含做網路直播，甚至有無人機空拍，因此政府會對它的性質會做比較審慎的審查。另外，今年活動是在廈門舉辦，要從廈門游到金門進入禁限制水域，因此這次政府會比較審慎處理。

至於媒體報導此活動已被要求停辦，梁文傑表示，政府還在審查，尚未定案。

海基會副董事長兼秘書長羅文嘉2024年曾出席金廈泳渡開幕典禮，並表示他代表海基會與陸委會參加，代表陸委會非常重視這項具有傳統意義的活動。

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梁文傑對此回應，去年是金門縣政府主辦，主導權在金門縣政府，是從金門這一端游到對岸。而今年則是由廈門主辦，並且從去年「三無」漁船翻覆事件後，中國海警就一直進來騷擾，現在海巡疲於奔命，面對大型活動，海巡也要做戒護與引領，這不是想辦就可以辦，若批准還有很多安全工作。

至於是否由金門舉辦就可復辦金廈泳渡，梁文傑指出，「不會這麼說」，但今年若是金門縣政府主辦與申請，還是會有一些因素要考慮。（編輯：邱國強）1140703

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