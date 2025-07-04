加入LINE官方帳號立刻加入
本網站使用相關技術提供更好的閱讀體驗，同時尊重使用者隱私，點這裡瞭解中央社隱私聲明當您關閉此視窗，代表您同意上述規範。
Your browser does not appear to support Traditional Chinese. Would you like to go to CNA’s English website, “Focus Taiwan”?
こちらのページは繁体字版です。日本語版「フォーカス台湾」に移動しますか。
中央社一手新聞APP Icon中央社一手新聞APP
下載
Focus Taiwanフォーカス台湾
上一頁
財經訊息
訊息平台
俄軍539架無人機11枚飛彈襲烏克蘭 開戰來最大規模
首頁 / 國際
俄羅斯入侵烏克蘭
最新戰況
新聞專題
最新戰況1/300
首頁 / 國際

俄軍539架無人機11枚飛彈襲烏克蘭 開戰來最大規模[影]

2025/7/4 19:30（7/4 19:49 更新）
請同意我們的隱私權規範，才能啟用聽新聞的功能。
基輔4日凌晨因俄羅斯徹夜攻擊出現火光與濃煙。（路透社）
基輔4日凌晨因俄羅斯徹夜攻擊出現火光與濃煙。（路透社）
請同意我們的隱私權規範，才能啟用聽新聞的功能。

（中央社基輔4日綜合外電報導）俄羅斯總統蒲亭與美國總統川普通話未取得進展的數小時後，俄國向烏克蘭發動俄烏戰爭爆發來最大規模無人機和飛彈攻勢，烏國軍方今天指稱，俄軍出動539架無人機且射11枚飛彈。

法新社報導，美國總統川普（Donald Trump）稍早表示，他跟蒲亭（Vladimir Putin）的通話沒有在結束俄烏戰爭方面達成任何進展；克里姆林宮方面則堅持，俄羅斯會繼續推動自身的戰爭目標。

烏克蘭總統澤倫斯基（Volodymyr Zelenskyy）指出，美俄兩國總統通話的報導出現後，空襲警報就在烏克蘭全國各地響起。

澤倫斯基於社群媒體發文：「俄羅斯再次表明無意結束戰爭及恐怖行徑。」

他特別敦促美國對俄羅斯施加更多壓力，「如果沒有真正龐大的壓力，俄羅斯就不會停止他們愚蠢的破壞行徑」。

google news透過 Google News追蹤中央社

澤倫斯基還提到，俄軍攻擊已造成23人受傷，烏克蘭空軍則回報，俄羅斯於夜間出動539架無人機並發射11枚飛彈。

烏克蘭空軍一位代表告訴烏國媒體，這波空襲是俄羅斯2022年2月發動全面入侵以來最大規模的一次。（實習編譯：張家語/核稿：陳彥鈞）1140704

#俄烏戰爭
#飛彈
#無人機
4日協助滅火的烏克蘭消防員在基輔一棟因俄羅斯無人機及飛彈襲擊而受損的公寓大樓前休息。（路透社）
4日協助滅火的烏克蘭消防員在基輔一棟因俄羅斯無人機及飛彈襲擊而受損的公寓大樓前休息。（路透社）
延伸閱讀
與川普通話談烏戰 蒲亭重申解決「根本原因」立場6月報導》俄國發射479架無人機夜襲烏克蘭 開戰來最高紀錄回顧》烏克蘭代表團抵華府 將與美商討軍援和對俄制裁
俄烏戰爭
大而美法案過關 川普稱將如火箭飛船般推升經濟俄軍持續進犯 稱控制烏克蘭哈爾科夫州邊境村落
最新戰況
中央社「一手新聞」 app
iOS App下載Android App下載

本網站之文字、圖片及影音，非經授權，不得轉載、公開播送或公開傳輸及利用。

請繼續下滑閱讀
法新：俄國6月射逾5000架無人機 創開戰來單月最高
7
更多編輯台推薦新聞：