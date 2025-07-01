法新：俄國6月射逾5000架無人機 創開戰來單月最高
2025/7/1 19:47（7/1 20:14 更新）
（中央社基輔/巴黎1日綜合外電報導）法新社今天公布的分析顯示，俄羅斯6月襲擊烏克蘭的遠程無人機數量較5月增長37%，創下開戰來單月最高紀錄。此外根據智庫數據，俄國已連續第3個月加快軍事推進速度。
法新社報導，烏克蘭空軍資料顯示，俄羅斯今年6月對烏國發射5438架遠程無人機，創下莫斯科自2022年2月全面入侵烏國以來的單月最高紀錄，而5月則是3974架無人機。
根據華府研究機構「戰爭研究所」（Institute for the Study of War）數據，俄軍6月占領588平方公里的烏克蘭領土，相形之下5月為507平方公里，4月為379平方公里，3月則是240平方公里。
除了戰爭最初幾個月外，俄羅斯今年6月的軍事推進程度僅低於去年10月（610平方公里）和11月（725平方公里）。
另一方面，俄羅斯地方首長指出，烏克蘭無人機今天稍早襲擊距離前線逾1000公里的俄國城市，導致3死35傷。
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這是俄烏兩國爆發長達3年多的衝突以來，俄羅斯領土所遭受最深入打擊之一。
俄羅斯烏拉山脈地區城市伊熱夫斯克（Izhevsk）與烏克蘭戰場相隔遙遠，當地有多座武器生產設施，包括1間製造攻擊無人機的工廠。（譯者：洪培英/核稿：楊昭彥）1140701
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