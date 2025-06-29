烏克蘭軍方：俄國出動477架無人機 開戰來最大空襲

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（中央社基輔29日綜合外電報導）烏克蘭當局今天表示，俄羅斯夜間出動477架無人機並射60枚飛彈襲烏國西部、南部與中部，損壞民宅和基礎設施，至少6人受傷。烏軍一位官員說，這是開戰來俄軍最大規模空襲。

路透社報導，根據烏克蘭各州州長，利維夫（Lviv）、波塔瓦（Poltava）、尼古拉耶夫（Mykolaiv）、第聶伯羅彼得羅夫斯克（Dnipropetrovsk）以及切爾卡瑟（Cherkasy）等州都聽到了爆炸聲。

烏克蘭軍方指出，俄軍於這波空襲動用500多個空中武器，包括無人機、彈道飛彈和巡弋飛彈。

烏克蘭軍方說道：「為抵禦這波大規模攻勢，國防部隊動用所有可打擊敵方空中資產的手段。」

根據烏克蘭軍方，俄羅斯徹夜向烏國出動477架無人機並發射60枚各型飛彈，烏克蘭部隊則摧毀211架無人機和38枚飛彈，總共有6處地點遭受俄軍空襲。

烏克蘭軍方還提到，另有255架無人機失去行蹤，這是指烏軍運用電子戰手段改變無人機方向，或者它們根本是沒有攜帶彈藥的無人機模擬裝置。

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烏克蘭空軍通訊部門主管伊納特（Yuriy Ihnat）告訴美聯社，考量無人機與各類型飛彈的發射數量，這波夜襲是烏克蘭遭遇過的「最大規模空襲」。

切爾卡瑟州州長塔布瑞茨（Ihor Taburets）於通訊軟體Telegram發文指出，俄軍空襲造成當地6人受傷，其中包括1名孩童，還有3棟建築及1所大學受損。（譯者：洪培英/核稿：陳彥鈞）1140629