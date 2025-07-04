颱風丹娜絲恐生成 台東農改場籲做好防颱

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（中央社記者盧太城台東縣4日電）中央氣象署預估熱帶性低氣壓明天有機會增強為颱風丹娜絲，農業部台東區農業改良場提醒農友，台東地區可能有強風、豪雨及焚風發生，呼籲做好防颱措施。

台東區農業改良場今天下午貼出公告表示，交通部中央氣象署最新資料顯示，菲律賓西北海面的熱帶性低氣壓預計5日前後可能發展為颱風，並在6至7日期間接近台灣，受熱帶性低氣壓或颱風影響，天氣不穩定。

台東地區屆時會有強風、豪雨及焚風發生，台東區農業改良場籲請農友做好防颱措施，以減少損失。

改良場提供重要作物預防措施供農友參考，水稻方面，尚未收割水稻，請儘快收割；育苗場秧苗至綠化場綠化者，建議大雨來臨前覆蓋不織布或遮光網保護，避免損壞，並於雨後天晴時儘速翻開。

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果園在颱風來臨前應注意排水溝保持暢通，植株立支柱固定，避免倒伏；迎風面架設防風網，抵禦強風及焚風造成枝條折損。颱風後若遇焚風侵襲時，應立即進行噴霧灌溉至焚風結束，以保持果園內濕度，降低蒸散作用強度，減少因高溫低濕造成作物落花、落果及果實脫水等傷害。

雜糧特作方面，在強降雨後即時排水或抽水，減輕災害。颱風後實施清園，清除枯枝落葉，以避免腐爛孳生病原。畦面流失嚴重者，應加以培土。待天氣好轉，植株恢復正常生育狀態時，酌施肥料或行葉面施肥，補充養分，增強生長。（編輯：謝雅竹）1140704