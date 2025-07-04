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富邦人壽獲准進駐高雄專區 瞄準財管與國際保險業務

2025/7/4 19:41（7/4 20:07 更新）
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富邦人壽今天宣布，獲得金管會核准進駐亞洲資產管理中心高雄專區。（中央社檔案照片）
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（中央社記者蘇思云台北4日電）繼國泰人壽與南山人壽後，富邦人壽今天宣布，獲得金管會核准進駐亞洲資產管理中心高雄專區，申請試辦業務涵蓋2大項目，包括財富管理與國際保險，並配合銀行專區試辦，合作推動保險融資業務。

富邦人壽今天發布新聞稿，專區據點為富邦人壽苓雅分公司。富邦人壽總經理陳世岳表示，亞洲資產管理中心是高資產客群的財富樞紐，更是台灣金融保險服務面向世界的港灣，富邦人壽積極在高雄專區申請試辦創新多元商品及服務模式，整合富邦金控金融服務，讓高資產客戶可以得到更便捷的服務。

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為滿足高資產族群對於壽險保障與資產增值的雙重需求，富邦人壽指出，鑒於專區試辦商品設計不受現行人壽保險商品死亡給付對保單價值準備金的最低比率規範限制，這次推出全新設計的外幣分紅壽險及外幣利變型壽險2項專區試辦商品。

另一方面，富邦人壽持續推展國際保險業務分公司（OIU）業務，開辦新OIU利率變動型壽險商品外，在專區也整合富邦金控旗下金融服務，與北富銀國際金融業務分行（OBU）辦理共同行銷、合作推廣及聯合開戶作業，未來將視進駐規劃，擴大合作範圍至富邦證券國際證券業務分公司（OSU）。（編輯：潘羿菁）1140704

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陳世岳
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