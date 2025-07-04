中國對歐盟白蘭地開徵反傾銷稅 豁免價格承諾酒商

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（中央社台北4日電）中國商務部今天公告對歐盟白蘭地酒反傾銷調查的最終裁定，裁定存在傾銷，自7月5日起對歐盟進口白蘭地課徵最高34.9%的反傾銷稅，不過豁免馬爹利等34家已提出價格承諾的酒商。

中國商務部發言人同時向歐盟喊話，表示本案中決定接受價格承諾再次展現了中方透過對話磋商解決貿易摩擦的誠意。「希望歐方與中方相向而行，加強對話溝通，共同化解經貿分歧，為鞏固和擴大中歐經貿合作創造有利條件。」

中國商務部官網4日下午發布公告，公布對原產於歐盟的進口相關白蘭地反傾銷調查的最終裁定，裁定存在傾銷，宣稱境內相關白蘭地產業受到實質損害威脅，而且傾銷與實質損害威脅之間存在因果關係。最終裁定中認定的傾銷幅度為27.7%至34.9%。

公告顯示，本案被抽樣的3家白蘭地巨頭都被課反傾銷稅，分別是馬爹利（Martell）27.7%、軒尼詩（Hennessy）34.9%、人頭馬（Remy Martin）34.3%；另外有62家配合調查的酒商都被課32.2%反傾銷稅；其他歐盟酒商一律被課34.9%反傾銷稅。

不過公告表示，中國商務部經依法審查，接受了歐盟有關行業協會和企業提出的價格承諾，對符合承諾條件的相關進口產品不徵收反傾銷稅。

公告顯示，適用價格承諾的白蘭地酒商共有34家，馬爹利、軒尼詩、人頭馬等3巨頭都入列，免徵反傾銷稅。不過上述公司必須保證向中國出口的白蘭地價格，不低於中方規定的最低進口限價（MIP），若違反將被課反傾銷稅。價格承諾方案的實施期限與反傾銷稅一致，同樣為5年。

中國商務部官網同時發布答記者問新聞稿，向歐盟喊話。

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中國商務部發言人稱，本案中，歐盟有關行業協會和企業在初裁後規定時間內主動提交了價格承諾申請。經審查，對符合中國法律規定的價格承諾，調查機關決定予以接受。這些出口商按照經調查機關同意的承諾條件出口，可不徵收反傾銷稅。

中國商務部發言人表示，中方一貫主張審慎使用貿易救濟措施，本案中決定接受價格承諾再次展現了中方透過對話磋商解決貿易摩擦的誠意。希望歐方與中方相向而行，加強對話溝通，共同化解經貿分歧，為鞏固和擴大中歐經貿合作創造有利條件。（編輯：楊昇儒）1140704