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竹縣透天宅藏大麻農場 2男子種260株遭判刑

2025/7/2 17:40
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（中央社記者郭宣彣新竹縣2日電）林姓與謝姓男子於新竹縣沿海偏僻處共同承租透天住宅，種植大麻植株共260株，新竹地院依違反毒品危害防制條例將謝男判處7年徒刑、林男判刑6年，並沒收栽種設備及大麻植株等。

新竹地方法院判決書指出，35歲林男在2023年間購入數百顆大麻種子，並向綽號為「基哥」者，學習大麻種植方法，隨後承租新竹縣一處透天建物，作為大麻栽種地點。

判決書表示，此透天住宅內設置有抽風設備、燈泡、延長線等物，共種有大麻植株260株。

判決書指出，林男坦承犯行，供稱栽種大麻的目的是為販賣賺錢；謝男則否認犯行，辯稱僅曾陪林男到案發建物1次，不知在內有栽種大麻。

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法官審酌，謝男與林男皆因第三級毒品案件遭判刑，理應警惕，卻無視國家杜絕毒品的嚴刑峻令，林男更是在假釋後不久再犯，而謝男卻以關機、重置手機逃避查緝，毫無悔意。

法官表示，依違反毒品危害防制條例將謝男判處有期徒刑7年、林男判刑6年，全案可上訴。（編輯：李錫璋）1140702

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