泰星萬洛隆甘迦想吃台灣美食 笑稱伍佰是中文老師

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（中央社記者王心妤台北2日電）電影「白衣蒼狗」今天舉辦首映會，雙導演和泰國演員萬洛隆甘迦皆出席。萬洛隆甘迦表示，迫不及待展開台灣美食之旅，目前正積極學中文，而歌手伍佰就是他的中文老師。

「白衣蒼狗」導演曾威量、尹又巧、演員萬洛隆甘迦（Wanlop Rungkumjad）、陸弈靜及腦性麻痺演員郭書瑋今晚都出席首映會，這部片日前也在坎城影展導演雙週競賽單元斬獲「金攝影機特別提及獎」。

萬洛隆甘迦相隔8個月再訪台，他今天受訪表示將會停留近1週，希望能好好感受在地生活節奏，這次原本一落地就想吃麻辣鍋，可惜沒訂位成功，改吃牛肉麵。被問到最愛的台灣美食，他笑說：「第1名是薑母鴨，第2名牛肉麵，這次也很想吃到爌肉便當。」

萬洛隆甘迦提到，目前積極學習中文，「中文是我想進步的一種語言，希望未來還有機會再來台灣拍攝。」他也透露是伍佰的歌迷，更笑說伍佰就是他的中文老師。

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台北電影獎將於7月5日頒獎，「白衣蒼狗」入圍10個獎項，曾威量表示，「當天就是一個跟大家見面的機會，那個階段的我們已經被封存在電影中，但所有的入圍都是大家一起的。」

萬洛隆甘迦與陸弈靜分別角逐最佳男主角與最佳女配角，陸弈靜提到，跟萬洛隆甘迦首次見面時，就有以前就認識的熟悉感。（編輯：張雅淨）1140702

電影「白衣蒼狗」2日晚間在光點華山電影館舉辦首映會，主要演員陸弈靜（右）、郭書瑋（中）及萬洛．隆甘迦（Wanlop Rungkumjad）（左）都出席宣傳。中央社記者裴禛攝 114年7月2日